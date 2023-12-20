Джоэл Эмбиид: «Невозможно победить, передерживая мяч и все время играя «изоляцию»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что «изоляция» не является формулой победы, и нынешняя философия команды оказала положительное влияние на него и его партнеров по команде.

«Невозможно победить, передерживая мяч и все время играя «изоляцию». Необходимо движение, а для этого нужны подходящие игроки, чтобы играть по такой системе, и мяч просто должен двигаться.

И вы увидите, это так весело. Дело не только в том, чтобы набрать очки. Вы делаете передачи, парни открываются под бросок, мяч двигается, все довольны. Это весело», – сказал Эмбиид.

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5 комментариев
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Ответ Карен Саиян
Укол в сторону Бороды?)
В сторону камон летсгоу
+2
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+2
Ответ everyday4768
В сторону камон летсгоу
Камон летсгоу клятый не даёт пройти дальше первого раунда
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+2
Я в 2К всегда в изоляцию играю и ничего, прокатывает.
+1
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+1
Укол в сторону Бороды?)
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Сказал Эмбиид, играя весь матч с Чикаго изоляцию...
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