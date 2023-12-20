Джоэл Эмбиид: «Невозможно победить, передерживая мяч и все время играя «изоляцию»

Центровой «Филадельфии» заявил, что «изоляция» не является формулой победы, и нынешняя философия команды оказала положительное влияние на него и его партнеров по команде.

«Невозможно победить, передерживая мяч и все время играя «изоляцию». Необходимо движение, а для этого нужны подходящие игроки, чтобы играть по такой системе, и мяч просто должен двигаться.

И вы увидите, это так весело. Дело не только в том, чтобы набрать очки. Вы делаете передачи, парни открываются под бросок, мяч двигается, все довольны. Это весело», – сказал Эмбиид.