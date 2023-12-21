Джоэл Эмбиид набрал 51 очко и 12 подборов в победной игре против «Миннесоты»

Теги Миннесота Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

 «Филадельфия» на своем паркете справилась с «Миннесотой» – 127:113.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 51 очко, сделал 12 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и блок-шот.

Эмбиид начал встречу с 1 из 6 с игры. После этого действующий MVP реализовал 16 из 19 бросков, также завершив матч с 17 из 18 с линии штрафных.

Это вторая игра с 50 очками в сезоне для камерунца. Эмбиид также продлил серию с 30 очками и 10 подборами до 13 матчей.

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3 комментария
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Когда Джоэль не играет или проигрывает — под постом результатов матча самые залайканные комментарии про то, что Джоэль фейковый мвп и нытик. Когда Джоэль набирает 50 очков против первой команды на Западе и лучшего защищающего игрока на данный момент — молчание. Классика)
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МВП сезона без вопросов. Феноменальный уровень!
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