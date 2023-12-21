Джоэл Эмбиид набрал 51 очко и 12 подборов в победной игре против «Миннесоты»

« » на своем паркете справилась с «Миннесотой» – 127:113.

Центровой «Сиксерс» набрал 51 очко, сделал 12 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и блок-шот.

Эмбиид начал встречу с 1 из 6 с игры. После этого действующий MVP реализовал 16 из 19 бросков, также завершив матч с 17 из 18 с линии штрафных.

Это вторая игра с 50 очками в сезоне для камерунца. Эмбиид также продлил серию с 30 очками и 10 подборами до 13 матчей.