Джа Морэнт после победного броска: «Я сохранил чеки!»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт, убегая в раздевалку после победного мяча в кольцо «Нового Орлеана», прокричал загадочную фразу.
«Я сохранил чеки!» – произнес игрок, пробегая по подрибунному коридору.
В своей первой игре после 25-матчевой дисквалификации Морэнт набрал 34 очка (12 из 24 с игры), 6 подборов и 8 передач, а также исполнил победный бросок под сирену.
«Гризлис» подошли к игре с серией из 5 поражений и 6-19 в турнирной таблице. По ходу первой половины команда уступала «-24».
Итого получаем, что он намекает на празднование своего возвращение, а также то, что он выставит счет (владельцу?) в честь выигранного матча, ибо чеки за шампусик у него остались))