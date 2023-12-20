Джа Морэнт после победного броска: «Я сохранил чеки!»

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт, убегая в раздевалку после победного мяча в кольцо «Нового Орлеана», прокричал загадочную фразу.

«Я сохранил чеки!» – произнес игрок, пробегая по подрибунному коридору.

 В своей первой игре после 25-матчевой дисквалификации Морэнт набрал 34 очка (12 из 24 с игры), 6 подборов и 8 передач, а также исполнил победный бросок под сирену.

«Гризлис» подошли к игре с серией из 5 поражений и 6-19 в турнирной таблице. По ходу первой половины команда уступала «-24».

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5 комментариев
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Кому достанется мяч?
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Ответ Archer_Great
Если я правильно расслышал, то он сначала говорит "Back to my shammy, baby", что можно перевести как "Обратно к шампусику, детка". А потом уже выдает ту самую фразу про чеки. Итого получаем, что он намекает на празднование своего возвращение, а также то, что он выставит счет (владельцу?) в честь выигранного матча, ибо чеки за шампусик у него остались))
почти угадал. "back on that timing baby"
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Если я правильно расслышал, то он сначала говорит "Back to my shammy, baby", что можно перевести как "Обратно к шампусику, детка". А потом уже выдает ту самую фразу про чеки.
Итого получаем, что он намекает на празднование своего возвращение, а также то, что он выставит счет (владельцу?) в честь выигранного матча, ибо чеки за шампусик у него остались))
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
почти угадал. "back on that timing baby"
похоже, но я больше слышу "-амми", чем "-айми" из "тайминг"..Ну да ладно, тут другой момент возникает: я чет не понимаю, как вторая фраза тогда коррелирует с первой про тайминг)
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Ответ Archer_Great
похоже, но я больше слышу "-амми", чем "-айми" из "тайминг"..Ну да ладно, тут другой момент возникает: я чет не понимаю, как вторая фраза тогда коррелирует с первой про тайминг)
это из разряда "окей я запомнил" от Майкла. Джа все поливали грязью полгода, он все это запомнил, записал и чеки сохранил
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