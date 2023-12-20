Джа Морэнт после победного броска: «Я сохранил чеки!»

Разыгрывающий « » , убегая в раздевалку после победного мяча в кольцо «Нового Орлеана», прокричал загадочную фразу.

«Я сохранил чеки!» – произнес игрок, пробегая по подрибунному коридору.

В своей первой игре после 25-матчевой дисквалификации Морэнт набрал 34 очка (12 из 24 с игры), 6 подборов и 8 передач, а также исполнил победный бросок под сирену.

«Гризлис» подошли к игре с серией из 5 поражений и 6-19 в турнирной таблице. По ходу первой половины команда уступала «-24».