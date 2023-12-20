Джа Морэнт о встрече с Адамом Сильвером: «Планирую общаться с ним чаще»

Разыгрывающий « » отбыл 25-матчевую дисквалификацию за демонстрацию оружия в соцсетях.

По словам Морэнта, перед возвращением ему необходимо было провести встречу с комиссионером лиги .

«Все было здорово. Мы приехали, встретились, он поинтересовался, как у меня дела. В основном он говорил мне о том, как радуется тому, что я снова могу играть. Он сказал: «Наслаждайся моментом и сосредоточься на деле».

Признаться, я планирую общаться с ним чаще, хотя уже вернулся в игру, просто чтобы продолжать выстраивать отношения с этим человеком», – заключил Морэнт.