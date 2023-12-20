Демаркус Казинс: «Джа Морэнт – лишь еще один человек, проходящий через боль ошибок. Разница в том, что его жизнь похожа на аквариум, где все смотрят только на одну рыбку»

Теги Мемфис НБА Демаркус Казинс Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Демаркус Казинс в своем подкасте Bully Ball поддержал разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, который был отстранен на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.

«Это сложная ситуация, и индивидуально очень тяжело с этим справиться. Мы все проходим через трудности, когда меняемся. Джа Морэнт – лишь еще один человек, проходящий через боль ошибок. Разница в том, что его жизнь похожа на аквариум, где все смотрят только на одну рыбку. Поэтому его критикуют за каждый сделанный шаг, который он делает неправильно или правильно.

Джа еще ребенок, который растет, разбирается в жизни. Он совершил несколько ошибок. Он признал эти ошибки. Сейчас у него есть возможность их исправить.

Они находятся всего в пяти играх от плей-ин, у них отличные шансы. На месте первого или второго места я бы не хотел встречаться с «Мемфисом» в первом раунде. Это команда может обыграть любого, когда она здорова», – сказал Казинс в разговоре с Рэйчел Николс.

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3 комментария
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Вот если Мемфис с условного 7 места попадет в 1-м раунде на ЛАК, тут да, задумаюсь о победителе (это же ЛАК). Остальное - мимо
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Буги к Тайваню готовится, тренируется в цветастые восточные метафоры)
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метафора неплохая кстати
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