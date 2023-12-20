Демаркус Казинс: «Джа Морэнт – лишь еще один человек, проходящий через боль ошибок. Разница в том, что его жизнь похожа на аквариум, где все смотрят только на одну рыбку»

Бывший игрок НБА Демаркус Казинс в своем подкасте Bully Ball поддержал разыгрывающего « » , который был отстранен на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия в соцсетях.

«Это сложная ситуация, и индивидуально очень тяжело с этим справиться. Мы все проходим через трудности, когда меняемся. Джа Морэнт – лишь еще один человек, проходящий через боль ошибок. Разница в том, что его жизнь похожа на аквариум, где все смотрят только на одну рыбку. Поэтому его критикуют за каждый сделанный шаг, который он делает неправильно или правильно.

Джа еще ребенок, который растет, разбирается в жизни. Он совершил несколько ошибок. Он признал эти ошибки. Сейчас у него есть возможность их исправить.

Они находятся всего в пяти играх от плей-ин, у них отличные шансы. На месте первого или второго места я бы не хотел встречаться с «Мемфисом» в первом раунде. Это команда может обыграть любого, когда она здорова», – сказал Казинс в разговоре с Рэйчел Николс.