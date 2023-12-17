Игрок G-лиги НБА арестован ФБР по делу о похищении девушки

Теги происшествия Сакраменто НБА Баскетбол - видео G-лига Баскетбол

27-летний центровой G-лиги НБА Ченс Команч был арестован агентами ФБР в связи с исчезновением 23-летней Марайны Роджерс, фельдшера из Вашингтона.

Роджерс исчезла 6 декабря во время поездки в Лас-Вегас. По данным Las Vegas News, в последний раз ее видели садящейся в автомобиль со своим другом, 19-летним Сакари Харнден. Харнден был арестован в Лас-Вегасе 13 декабря по обвинению в похищении человека первой степени.

Накануне исчезновения Роджерс Команч играл в матче G-лиги в Хендерсоне, штат Невада, всего в 25 километрах от Лас-Вегаса.

Вскоре после ареста игрок был отчислен из «Стоктона», фарм-клуба «Сакраменто». Он не имеет права на освобождение под залог и должен предстать перед судом округа Сакраменто 19 декабря. 

Команч не был выбран на драфте НБА 2017 года.

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1 комментарий
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Судя по новостям у афроамериканцев есть только два пути: в НБА или за решетку. И зачастую даже в НБА их бомбит(Морэнт, Грин из последних).
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