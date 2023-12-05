Трей Лайлс получил технический за инцидент с Йонасом Валанчюнасом. Игрок «Кингз» пытался ударить соперника по голове

Теги происшествия Новый Орлеан Сакраменто НБА Баскетбол - видео Йонас Валанчюнас Билл Кеннеди Трей Лайлс Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс устроил небольшую потасовку с центровым «Нового Орлеана» Йонасом Валанчюнасом.

В середине второй четверти матча 1/4 финала внутрисезонного турнира баскетболисты вели жесткую борьбу. Вскоре после этого игрок «Кингз» пытался сзади ударить соперника по голове, но лишь слегка коснулся его.

Матч был остановлен, Лайлс после просмотра судьями повтора получил технический фол.

«Пеликанс» победили со счетом 127:117.

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