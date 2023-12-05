Форвард « » устроил небольшую потасовку с центровым «Нового Орлеана» .

В середине второй четверти матча 1/4 финала внутрисезонного турнира баскетболисты вели жесткую борьбу. Вскоре после этого игрок «Кингз» пытался сзади ударить соперника по голове, но лишь слегка коснулся его.

Матч был остановлен, Лайлс после просмотра судьями повтора получил технический фол.

«Пеликанс» победили со счетом 127:117.