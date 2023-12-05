Во время матча «Кингз» – «Пеликанс» на арене в Сакраменто умер болельщик
Болельщику на арене в Сакраменто потребовалась неотложная медицинская помощь во время матча внутрисезонного турнира НБА между «Сакраменто» и «Новым Орлеаном». Мужчину не удалось спасти.
«Кингз» выступили с заявлением, в котором выразили соболезнования.
«Во время первой четверти матча «Кингз» – «Пеликанс» гостю нашей арены потребовалась неотложная медицинская помощь. Скорая помощь немедленно отреагировала и провела искусственное дыхание. К сожалению, эти усилия не увенчались успехом, и гость скончался. Организация выражает глубочайшие соболезнования семье и близким», – говорится в сообщении клуба.
Трагический инцидент произошел с мужчиной в возрасте 30 лет. Он не отреагировал на прибытие медиков, а через 20 минут те констатировали смерть.
Форвард «Сакраменто» Киган Мюррей после игры отметил, что команда «вообще не знала» о ситуации.
«Как команда, мы выражаем наши соболезнования. Надеюсь, о семье позаботятся», – сказал Мюррэй.