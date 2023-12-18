Игроку G-лиги НБА и его подруге предъявят обвинения в убийстве

Теги происшествия Сакраменто НБА G-лига Баскетбол

27-летний центровой G-лиги НБА Ченс Команч и 19-летнаяя Сакари Харнден были арестованы агентами ФБР в связи с исчезновением 23-летней Марайны Роджерс, фельдшера из Вашингтона.

Как сообщает ESPN, Команчу и Харнден будут предъявлены обвинения в убийстве.

Роджерс исчезла 6 декабря во время поездки в Лас-Вегас. По данным Las Vegas News, в последний раз ее видели садящейся в автомобиль со своей подругой Харнден. Девушка была арестована в Лас-Вегасе 13 декабря по обвинению в похищении человека первой степени.

Накануне исчезновения Роджерс Команч играл в матче Лиги развития в Хендерсоне, штат Невада, всего в 25 километрах от Лас-Вегаса.

Вскоре после ареста игрок был отчислен из «Стоктона», фарм-клуба «Сакраменто». Он не имеет права на освобождение под залог и должен предстать перед судом округа Сакраменто 19 декабря. 

Команч не был выбран на драфте НБА 2017 года. 9 апреля он принял участие в своем единственном матче лиги в составе «Портленда».

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1 комментарий
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Что блин у них в G лиге происходит
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