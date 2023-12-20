Тэйлор Дженкинс: «У меня было только одно ожидание от Морэнта. Чтобы он получил удовольствие на площадке»
Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс прокомментировал возвращение лидера команды Джа Морэнта после 25-матчевой дисквалификации.
Морэнт исполнил победный бросок под сирену в игре с «Пеликанс» (115:113).
«Победное попадание? Особенный момент в исполнении особенного игрока», – считает Дженкинс.
Морэнт во вторник набрал 34 очка, 6 подборов и 8 передач
«У меня было только одно ожидание от него. Чтобы он получил удовольствие на площадке. Именно такой игры ждешь от Джа. Скорости, свободы и динамики», – заявил Дженкинс.