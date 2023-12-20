Тэйлор Дженкинс: «У меня было только одно ожидание от Морэнта. Чтобы он получил удовольствие на площадке»

Главный тренер « » прокомментировал возвращение лидера команды после 25-матчевой дисквалификации.

Морэнт исполнил победный бросок под сирену в игре с «Пеликанс» (115:113).

«Победное попадание? Особенный момент в исполнении особенного игрока», – считает Дженкинс.

Морэнт во вторник набрал 34 очка, 6 подборов и 8 передач

«У меня было только одно ожидание от него. Чтобы он получил удовольствие на площадке. Именно такой игры ждешь от Джа. Скорости, свободы и динамики», – заявил Дженкинс.