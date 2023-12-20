Тэйлор Дженкинс: «У меня было только одно ожидание от Морэнта. Чтобы он получил удовольствие на площадке»

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Джа Морэнт Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс прокомментировал возвращение лидера команды Джа Морэнта после 25-матчевой дисквалификации.

Морэнт исполнил победный бросок под сирену в игре с «Пеликанс» (115:113).

«Победное попадание? Особенный момент в исполнении особенного игрока», – считает Дженкинс.

Морэнт во вторник набрал 34 очка, 6 подборов и 8 передач

«У меня было только одно ожидание от него. Чтобы он получил удовольствие на площадке. Именно такой игры ждешь от Джа. Скорости, свободы и динамики», – заявил Дженкинс.

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1 комментарий
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Морант и правда хорош, но вряд ли они до плэй-ин дотянутся. Но как я и говорил ранее этот сезон будет легендарным и если Мемфис по итогам сезона попадут в ПО, то будет очень легендарно.
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