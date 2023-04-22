Джа Морэнт принял участие в тренировке. Участие в 3-м матче с «Лейкерс» под вопросом

Теги травмы Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Звезда «Мемфиса» Джа Морант принял полноценное участие в тренировке команды в пятницу.

Официальный статус разыгрывающего перед третьим матчем серии с «Лейкерс» (1-1) в субботу – под вопросом.

Морэнт пропустил вторую игру серии в среду из-за боли в правой руке, которую он травмировал при падении во время стартовой встречи противостояния в первом раунде.

Главный тренер «Гризлис» Тэйлор Дженкинс сказал, что Морант чувствует себя «намного лучше, чем два дня назад».

Команда примет окончательное решение о доступности Морэнта в субботнем матче после того, как баскетболист оценит свое состояние на разминке.

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1 комментарий

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Мурзин Ринат
У Лейкерс шансы на победу повысились)
+6
-2
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