«Мемфис» надеется, что Джа Морэнту разрешат быть в команде во время 25-матчевой дисквалификации

Главный тренер « » признался, что пока не может сказать, будет ли допущен дисквалифицированный лидер команды до посещения тренировочного комплекса клуба и тренировок с командой.

«Детали еще выясняются. Мы ожидаем, мы надеемся, что он сможет находиться рядом с командой как можно больше. Но предстоит еще большой диалог с НБА по этому вопросу», – сказал Дженкинс.

Морэнт отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

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