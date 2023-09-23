«Мемфис» надеется, что Джа Морэнту разрешат быть в команде во время 25-матчевой дисквалификации

Теги дисквалификации Мемфис НБА Джа Морэнт Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс признался, что пока не может сказать, будет ли допущен дисквалифицированный лидер команды Джа Морэнт до посещения тренировочного комплекса клуба и тренировок с командой.

«Детали еще выясняются. Мы ожидаем, мы надеемся, что он сможет находиться рядом с командой как можно больше. Но предстоит еще большой диалог с НБА по этому вопросу», – сказал Дженкинс.

Морэнт отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.

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1 комментарий

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Костя Кот
телохранитель
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