«Мемфис» надеется, что Джа Морэнту разрешат быть в команде во время 25-матчевой дисквалификации
Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс признался, что пока не может сказать, будет ли допущен дисквалифицированный лидер команды Джа Морэнт до посещения тренировочного комплекса клуба и тренировок с командой.
«Детали еще выясняются. Мы ожидаем, мы надеемся, что он сможет находиться рядом с командой как можно больше. Но предстоит еще большой диалог с НБА по этому вопросу», – сказал Дженкинс.
Морэнт отстранен на 25 матчей нового сезона НБА за повторную демонстрацию оружия в социальных сетях.
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