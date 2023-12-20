Джа Морэнт: «Позади много тяжелых дней, когда мне было нелегко со всем этим справляться»

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт поделился впечатлениями от возвращения в НБА после 25-матчевого отстранения.

Морэнт набрал 34 очка, 6 подборов и 8 передач, а также исполнил победный бросок под сирену в первом матче после дисквалификации против «Нового Орлеана» (115:113).

«Я много работал. За восемь последних месяцев у меня не было ни одного матча. Так что было достаточно времени, чтобы получше узнать себя...

Позади много тяжелых дней, когда мне было нелегко со всем этим справляться. Но, знаете, баскетбол – это моя жизнь, то, что я люблю, и он оказывает на меня терапевтическое воздействие. И я очень рад вернуться», – заявил Морэнт.

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