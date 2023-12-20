Звездный разыгрывающий « » вернулся в состав команды после 25-матчевой дисквалификации за демонстрацию оружия в социальных сетях.

В выездном матче с « » (115:113) Морэнт набрал 34 очка (12 из 24 с игры), 6 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 35 минут.

Джа также исполнил победный бросок под сирену при счете 113:113.

«Гризлис» подошли к игре с серией из 5 поражений и 6-19 в турнирной таблице. По ходу первой половины команда уступала «-24».