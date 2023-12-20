Джа Морэнт набрал 34+6+8 и исполнил победный бросок под сирену в первом матче после дисквалификации

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся в состав команды после 25-матчевой дисквалификации за демонстрацию оружия в социальных сетях.

В выездном матче с «Новым Орлеаном» (115:113) Морэнт набрал 34 очка (12 из 24 с игры), 6 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 35 минут.

Джа также исполнил победный бросок под сирену при счете 113:113.

«Гризлис» подошли к игре с серией из 5 поражений и 6-19 в турнирной таблице. По ходу первой половины команда уступала «-24».

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Батя возвращается трезвый, в руке буханка
+13
-1
+12
Только на радостях пушку не доставай.
+5
-2
+3
Ага, а я думаю чего это Орлеан проиграл.
+3
-1
+2
Застрелил Пеликана
+1
0
+1
Во у него энергии, как пружина просто. Не ожидал, что он с первого матча так попрёт
+1
0
+1
Талант Морэнта огромен, надеюсь будет играть и не забивать себе голову всякой х... Парень просто играй и живи игрой! Ты получаешь хорошие деньги! Исполни мечту родителей, сам живи счастливо!
+2
-1
+1
сделал контрольный
+1
0
+1
Хорошее возвращение.
Джа зарешал в концовке игры.
+1
-1
0
Киллер 👊🏼
0
0
0
Айверсон 2.0
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий