Джа Морэнт – об усилении клубов Западной конференции: «Я по-прежнему уверен в себе»
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт высказался об усилении клубов Западной конференции перед дедлайном.
В недавнем интервью Морэнт заявил, что главной проблемой для его команды в нынешнем сезоне является «Бостон», и что им нечего бояться в Западной конференции.
Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум пошутил, что все изменения случились из-за слов Джа.
«Мне все равно. Я сказал то, что сказал, именно это я хотел донести. Та уверенность, которая у меня была в момент произнесения этих слов, это та уверенность, которая позволила нам добраться туда, где мы сейчас находимся, а именно в числе топ-команд лиги.
Я по-прежнему уверен в себе. И мне все равно, если кто-то что-то говорит об этом», – заявил Морэнт.
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