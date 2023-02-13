Лидер « » высказался об усилении клубов Западной конференции перед дедлайном.

В недавнем интервью Морэнт заявил, что главной проблемой для его команды в нынешнем сезоне является «Бостон», и что им нечего бояться в Западной конференции.

Защитник «Нового Орлеана» пошутил, что все изменения случились из-за слов Джа.

«Мне все равно. Я сказал то, что сказал, именно это я хотел донести. Та уверенность, которая у меня была в момент произнесения этих слов, это та уверенность, которая позволила нам добраться туда, где мы сейчас находимся, а именно в числе топ-команд лиги.

Я по-прежнему уверен в себе. И мне все равно, если кто-то что-то говорит об этом», – заявил Морэнт.

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