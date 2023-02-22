Шэй Гилджес-Александер чаще всех в НБА идет в проход

Теги Даллас Мемфис Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити Дэмиан Лиллард Джордан Кларксон Лука Дончич Де'Аарон Фокс Трэй Янг Шэй Гилджес-Александер Джейлен Брансон Зайон Уильямсон Джа Морэнт Дариус Гарлэнд Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер лидирует в НБА по количеству проходов в трехсекундную зону.

Лидер «Тандер» совершает 24,2 прохода в среднем за матч. По этому показателю он опережает Джа Морэнта (21,1) из «Мемфиса» и Луку Дончича (20,5) из «Далласа».

Примечательно, что Гилджес-Александер зарабатывает фолы в 11,9% случаев. В топ-10 игроков НБА по количеству проходов такой результат имеет только форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.

Лидеры НБА по количеству проходов (процент заработанных фолов)

1. Шэй Гилджес-Александер – 24,2 (11,9%)

2. Джа Морэнт – 21,1 (11,6%)

3. Лука Дончич – 20,5 (10,4%)

4. Джейлен Брансон – 20 (6,5%)

5. Трэй Янг – 18,4 (8,4%)

6. Дариус Гарлэнд – 17,2 (6,3%)

7. Зайон Уильямсон – 16,2 (11,9%)

8. Дэмиан Лиллард – 15,7 (10,7%)

9. Де’Аарон Фокс – 15,7 (10,2%)

10. Джордан Кларксон – 15,4 (4,8%)

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ответ Consistency
Да вопрос, будет ли он вообще в 30 еще в лиге играть. Ну хотя, конечно, если пропускать столько же, как сейчас, то к тридцатнику как раз несколько полных сезонов суммарно отыграет)
Я думаю если он в ближайшие 2 сезона не станет стабильно играть ему никто контракт не даст максимальный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consistency
Ответ Nightyork97
Да там уже колени еле живые на старте карьеры. А что будет хотя бы в 30 - это боооооольшооооой вопрос.
Да вопрос, будет ли он вообще в 30 еще в лиге играть. Ну хотя, конечно, если пропускать столько же, как сейчас, то к тридцатнику как раз несколько полных сезонов суммарно отыграет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Ответ Consistency
Девять поинт-гардов/комбогардов и стапятидесятикилограммовый Зайон)))
Да там уже колени еле живые на старте карьеры. А что будет хотя бы в 30 - это боооооольшооооой вопрос.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consistency
Девять поинт-гардов/комбогардов и стапятидесятикилограммовый Зайон)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий