Шэй Гилджес-Александер чаще всех в НБА идет в проход

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер лидирует в НБА по количеству проходов в трехсекундную зону.

Лидер «Тандер» совершает 24,2 прохода в среднем за матч. По этому показателю он опережает (21,1) из « » и (20,5) из « ».

Примечательно, что Гилджес-Александер зарабатывает фолы в 11,9% случаев. В топ-10 игроков НБА по количеству проходов такой результат имеет только форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.

Лидеры НБА по количеству проходов (процент заработанных фолов)

1. – 24,2 (11,9%)

2. Джа Морэнт – 21,1 (11,6%)

3. Лука Дончич – 20,5 (10,4%)

4. – 20 (6,5%)

5. – 18,4 (8,4%)

6. – 17,2 (6,3%)

7. – 16,2 (11,9%)

8. – 15,7 (10,7%)

9. Де’Аарон Фокс – 15,7 (10,2%)

10. – 15,4 (4,8%)

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