Шэй Гилджес-Александер чаще всех в НБА идет в проход
Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер лидирует в НБА по количеству проходов в трехсекундную зону.
Лидер «Тандер» совершает 24,2 прохода в среднем за матч. По этому показателю он опережает Джа Морэнта (21,1) из «Мемфиса» и Луку Дончича (20,5) из «Далласа».
Примечательно, что Гилджес-Александер зарабатывает фолы в 11,9% случаев. В топ-10 игроков НБА по количеству проходов такой результат имеет только форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.
Лидеры НБА по количеству проходов (процент заработанных фолов)
1. Шэй Гилджес-Александер – 24,2 (11,9%)
2. Джа Морэнт – 21,1 (11,6%)
3. Лука Дончич – 20,5 (10,4%)
4. Джейлен Брансон – 20 (6,5%)
5. Трэй Янг – 18,4 (8,4%)
6. Дариус Гарлэнд – 17,2 (6,3%)
7. Зайон Уильямсон – 16,2 (11,9%)
8. Дэмиан Лиллард – 15,7 (10,7%)
9. Де’Аарон Фокс – 15,7 (10,2%)
10. Джордан Кларксон – 15,4 (4,8%)
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