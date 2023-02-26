Зайон Уильямсон : «Пеликанс» – «Гризлис» – это была бы отличная серия плей-офф»
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон надеется встретиться с Джа Морантом и «Мемфисом» в плей-офф.
«Это была бы отличная серия плей-офф, это все, что я могу сказать.
Вы хотите, чтобы я сказал, что мы им проиграем? Нет. Когда я на площадке, у меня нет друзей. Я люблю побеждать. Хочешь дружить со мной, хорошо, но за пределами площадки. Когда мы на паркете, ты мой соперник. Я так считаю. Хочешь обижаться, обижайся.
«Мемфис» – отличная команда, и я думаю, что это была бы отличная серия плей-офф», – сказал Зайон в эфире SiriusXM NBA Radio.
В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?
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