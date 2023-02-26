Зайон Уильямсон : «Пеликанс» – «Гризлис» – это была бы отличная серия плей-офф»

Форвард «Нового Орлеана» надеется встретиться с Джа Морантом и « » в плей-офф.

«Это была бы отличная серия плей-офф, это все, что я могу сказать.

Вы хотите, чтобы я сказал, что мы им проиграем? Нет. Когда я на площадке, у меня нет друзей. Я люблю побеждать. Хочешь дружить со мной, хорошо, но за пределами площадки. Когда мы на паркете, ты мой соперник. Я так считаю. Хочешь обижаться, обижайся.

«Мемфис» – отличная команда, и я думаю, что это была бы отличная серия плей-офф», – сказал Зайон в эфире SiriusXM NBA Radio.

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?