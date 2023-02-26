Зайон Уильямсон : «Пеликанс» – «Гризлис» – это была бы отличная серия плей-офф»

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон надеется встретиться с Джа Морантом и «Мемфисом» в плей-офф.

«Это была бы отличная серия плей-офф, это все, что я могу сказать.

Вы хотите, чтобы я сказал, что мы им проиграем? Нет. Когда я на площадке, у меня нет друзей. Я люблю побеждать. Хочешь дружить со мной, хорошо, но за пределами площадки. Когда мы на паркете, ты мой соперник. Я так считаю. Хочешь обижаться, обижайся.

«Мемфис» – отличная команда, и я думаю, что это была бы отличная серия плей-офф», – сказал Зайон в эфире SiriusXM NBA Radio.

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

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3 комментария

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Tim Timson
а я думал скажет с Санс)... но видимо сейчас никто с ними добровольно играть не хочет похоже)
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Артем Андреев
Останется надеяться, что пухлый хотя бы к последней десятке матчей регулярки вернëтся, что я бы тонус вернуть. Пеликаны с ним - это первая тройка Запада, без него - команда уровня плей-ин.
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Light Yagami
Здоровые пэллз против любой сильной команды (а другой и не может быть на Западе с их посевом) – это отличная серия.
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