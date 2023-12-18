Чонси Биллапс не стал брать тайм-аут на последних секундах при «-2»: «Хотелось, чтобы в тот момент все и решилось»

Главный тренер « » объяснил, почему не стал брать тайм-аут на последних секундах матча с « » при «-2».

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри при счете 115:114 за 6 секунд до сирены реализовал один штрафной из двух. взял подбор и быстро передал мяч .

Шарп устремился в атаку, Биллапс не стал останавливать игру. Форвард допустил фол в нападении, «Блэйзерс» уступили 114:118.

«Мы быстро забрали мяч, как только Деандре сделал передачу после подбора, пошла атака. Мне не очень хотелось брать тайм-аут в тот момент. Атака пошла, мне хотелось, чтобы в тот момент все и решилось.

Если бы Шарп остановился, замедлился, прекратил атаковать, то я бы, наверное, быстро попросил тайм-аут. Но он пошел вперед, я подумал что-то вроде «парень, разберись с этим». Меня это устраивало», – заявил Биллапс.