Порнозвезда бросила Деандре Эйтона: «Я заслуживаю лучшего»

Теги светская хроника Портленд НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Бывшая девушка центрового «Портленда» Деандре Эйтона оставила эмоциональное сообщение в соцсетях.

«Похоже это все было неправдой. Конечно, в итоге я выгляжу как дура, шлюха, и вся вина на мне. Закрываю эту главу с тобой трусом. Зачем тащить меня за собой, если знал, что у тебя другие намерения, зачем втягивать в это мою семью – самое святое, что есть в жизни. Открываясь мне, для чего лгать.

Я всегда смотрела на тебя как на друга – с 2019 года ты меня преследовал. Должна была действовать разумнее. Желаю тебе всего наилучшего в твоей жизни и карьере. Давала тебе шанс за шансом. Как бы люди ни хотели говорить обо мне свысока из-за моей «профессиональной деятельности», во мне гораздо больше человеческого, чем в тебе, а это нигде не купишь. Береги себя, и прежде чем начнешь врать, говоря людям, что ты бросил меня, – нет, я бросила тебя.

Знала о твоих изменах, и ты доказал, что я была права все это время. Спасибо за все и ни за что. Молю Бога, чтобы он никогда не позволил мне столкнуться с кем-то вроде тебя. Я заслуживаю лучшего», – написала актриса для взрослых Катт Лея.

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16 комментариев
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Так вот кто высасывал всю энергию из Эйтона перед матчами плей-офф:)
Когда увидел фото, сразу вспомнил эпизод из "Не грози южному централу": братан, ты только что от**сал у всех н****в квартала)
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Как он посмел изменять порнозвезде)) нарушил все семейные ценности
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Эйтон может вздохнуть спокойно, теперь она его ночью не раздавит
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Вот это пердак
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Загуглил даму. Ну это же жесть... Что не так с Эйтоном? Может из-за этого его из Финикса поперли
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хосспади🙄
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Батюшки, это что у неё сзади такое? Геморрой размером с шар?) Как? Как их всех тянет на таких мадемуазель? Это финиш конечно. Встречаться с девушкой, зная, что она только отработала смену с несколькими партнёрами во всех её прелестях, да ещё и целоваться. Тьфу.
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Все профессии нужны, все профессии важны☝️
Но, не знаю, кому из них больше повезло от этого расставания
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Эйтон кончено уникальный во всех аспектах фрукт
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Знала о твоих изменах 🤣🤣🤣
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То порноактрисы, то кардашьяны. В США девушек что-ли больше нет?
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Комментарий удален модератором
Знала о твоих изменах, и ты доказал, что я была права все это время. - с одной стороны осуждаю конечно...с другой - она действующая порноактриса, у нее работа - спать с другими мужиками))))).
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А причём здесь спорт? У вас озабоченные работают?
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Лучше? Тогда к Лукаку☝️
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