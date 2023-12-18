Президент «Автодора» Владимир Родионов умер в возрасте 76 лет

Теги происшествия чемпионат России Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня, 18 декабря, на 77-м году жизни скоропостижно скончался президент «Автодора», заслуженный тренер России, мастер спорта Владимир Родионов.

Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года. 

Под руководством Родионова «Автодор» дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги «А», четыре раза становился серебряным призером и дважды бронзовым призером чемпионатов России, а также на протяжении 17 сезонов представлял Саратовскую область и страну в европейских клубных турнирах, в том числе Евролиге.

В качестве генерального менеджера Владимир Родионов привел санкт-петербургское «Динамо» к победе в Евролиге ФИБА и бронзовым медалям чемпионата страны.

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14 комментариев
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Легендарный для отечественного баскетбола человек
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да эпоха ушла
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Ох ничего себе... эпоха конечно. При всей неоднозначности абсолютно легендарный и очень много сделавший для баскетбола человек. Вечная память!
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Абсолютная легенда….
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Жаль
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Спасибо за Автодор 90-х!
Это было легендарно!
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Человек неоднозначный, но безусловно легендарный! Печальная новость
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Ответ ЦСКА1960
Что теперь будет с Автодором?...
Автодор а не будет
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Помню ходил раньше на его Динамо СПб с Блаттом, Кацикарисом, Веремеенко, Маккарти и убийственными сериями против Химок и Уникса.
Спасибо, Легенда!
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Что теперь будет с Автодором?...
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Легенда. Как бы саратовский баскетбол не посыпался без него. Вечная память
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"Автодор" в 90-е у Родионова классный был. Единственный реальный конкурент блиставшему тогда ЦСКА. И сам Родионов был человек-эпоха...

Светлая память :(((
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Ответ Макс Фет
Автодор а не будет
Не факт. Скорее перейдет под патронаж области. Но может и по плохому сценарию пойти все. С переходом в суперлигу или ниже (не знаю, как там эти лиги называются сейчас).
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Бориса Соколовского помнится не любил
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