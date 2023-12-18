Сегодня, 18 декабря, на 77-м году жизни скоропостижно скончался президент « », заслуженный тренер России, мастер спорта .

Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года.

Под руководством Родионова «Автодор» дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги «А», четыре раза становился серебряным призером и дважды бронзовым призером чемпионатов России, а также на протяжении 17 сезонов представлял Саратовскую область и страну в европейских клубных турнирах, в том числе Евролиге.

В качестве генерального менеджера Владимир Родионов привел санкт-петербургское «Динамо» к победе в Евролиге ФИБА и бронзовым медалям чемпионата страны.