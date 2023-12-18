Президент «Автодора» Владимир Родионов умер в возрасте 76 лет
Сегодня, 18 декабря, на 77-м году жизни скоропостижно скончался президент «Автодора», заслуженный тренер России, мастер спорта Владимир Родионов.
Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года.
Под руководством Родионова «Автодор» дважды выигрывал регулярный чемпионат Суперлиги «А», четыре раза становился серебряным призером и дважды бронзовым призером чемпионатов России, а также на протяжении 17 сезонов представлял Саратовскую область и страну в европейских клубных турнирах, в том числе Евролиге.
В качестве генерального менеджера Владимир Родионов привел санкт-петербургское «Динамо» к победе в Евролиге ФИБА и бронзовым медалям чемпионата страны.
Это было легендарно!
Спасибо, Легенда!
Светлая память :(((