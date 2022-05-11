Президент «Автодора»: «Могли переписать историю, но легионеры сбежали с корабля»

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Президент «Автодора» Владимир Родионов отметил причины неудачного выступления команды в концовке нынешнего сезона и рассказал об уходе легионеров в связи с нестабильной политической обстановкой.

«Не скрою, ожидания не совпали с реальностью. Аппетит пришел уже во время еды. Нынешний сезон мог стать лучшим в новейшей истории «Автодора». В оптимальном составе мы имели все шансы на выход в полуфинал Единой Лиги ВТБ и завоевание Лиги чемпионов ФИБА. Но, к сожалению, после 24 февраля все пошло не по плану. Сразу четверо ведущих легионеров побежали с корабля, и команда не по нашей вине развалилась. Только богатым топ-клубам удалось деньгами удержать, вернуть либо переманить иностранцев у конкурентов и продолжить борьбу за титул. В решающей части сезона ЦСКА, «Зенит» и УНИКС даже завезли в страну новых легионеров. В общей сложности казанцы заявили на плей-офф Лиги ВТБ сразу 8 зарубежных игроков. Их команда стала еще сильнее, чем в период выступления в Евролиге. Увы, у «Автодора» по причине скромного бюджета не было возможности сохранить лидеров. Поэтому давайте будем реалистами – в четвертьфинальной серии до 3-х побед у перспективной саратовской молодежи не было ни малейших шансов против клуба Евролиги.

Канадцы Скрабб и Чери находились в национальной сборной и сразу оповестили нас о том, что больше не вернутся в расположение клуба. Следом сбежал из страны американец Фандерберк. Джерретт в ожидаемую дату не прибыл в Саратов из краткосрочной поездки в США, а на следующий день начались события на Украине. Стало понятно, что рассчитывать на возвращение американского центрового тоже бессмысленно. Лишившись в одночасье четырех ведущих баскетболистов, «Автодор» сделал ставку на молодежь. В условиях тотальной экономической неопределенности того времени мы решили думать о ближайшем будущем и опираться на собственные резервы.

Сразу после возникновения предметного интереса со стороны казанского клуба Шакич, считаю, повел себя непрофессионально. Хорват начал неприкрыто саботировать тренировки и матчи «Автодора». А ведь мы много разговаривали с ним после отъезда канадцев и американцев, убеждали и очень рассчитывали на Желько как на лидера обновленного состава. Но после этого в Перми форвард реализовал только 2 из 10 бросков с игры и полностью провалился в защите во второй половине – при нем команда проиграла игровые отрезки с общей разницей «-25».

В следующем матче в Нур-Султане Шакич как будто играл за соперников, в итоге показав отрицательный коэффициент эффективности. Зато без него во второй половине наши парни добились уверенной победы со счетом 84:61. Только вдумайтесь, при столь внушительном итоговом преимуществе («+23») лидер сборной Хорватии оказался единственным баскетболистом в составе «Автодора» с отрицательным показателем «плюс-минус». Замечу, что и поведение форварда за пределами паркета также изменилось не в лучшую сторону. Мы сделали выводы, проанализировали риски и немедленно акцептовали переход Шакича в УНИКС. Не было никакого смысла оставлять немотивированного хорватского ветерана в команде и продолжать платить ему солидную зарплату. Тем удивительнее, что на протяжении предыдущих полутора лет в «Автодоре» Желько всегда являл собой образец профессионализма, стабильности и ответственного отношения к делу.

По моим прогнозам, специальная операция на Украине затянется. Реалистично смотрю на вещи – еврокубков нам не видать еще несколько лет. Задача-минимум для «Автодора» останется неизменной – выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Если геополитическая ситуация в ближайшие месяцы не ухудшится, то мы будем вынуждены подписать как минимум 3–4 сильных легионеров, чтобы удержать заданную планку и претендовать на высокие места на внутренней арене. Конечно, многое определится уже летом и будет зависеть от политической конъюнктуры. Неизвестно, иностранцы из каких стран поедут к нам. Очевидно, что право первой брачной ночи – за нашими грандами, которые в любом случае найдут деньги и привезут в Россию сильных игроков из-за рубежа. Конечно, хотелось бы, чтобы в бесконечной погоне за результатом топ-клубы не забывали и о развитии молодежи, предоставляли талантливым баскетболистам шанс проявлять себя на самом высоком уровне. Лично я доволен прогрессом наших ребят в текущем сезоне. Новая плеяда уже на подходе, и мы с оптимизмом смотрим в будущее», – заявил Родионов.

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