«Встретимся в суде». «Автодор» ответил Лиге ВТБ после штрафа на 500 000 рублей

лига ВТБ оштрафовала «Автодор» на 500 000 рублей после заявлений президента . Он высказал недовольство назначением судей на матчи команды.

В частности, Родионов считает, что нарушен многолетний принцип «судья не может работать на двух подряд матчах одной и той же команды». Обе игры саратовцев в новом сезоне (с «Руной» и МБА) судил Андрей Шарапа.

« » уступил в обеих стартовых встречах регулярного чемпионата.

Пресс-служба клуба оставила сообщение после решения Лиги, приложив протокол заседания Директората: «Встретимся в суде».

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