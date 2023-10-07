«Встретимся в суде». «Автодор» ответил Лиге ВТБ после штрафа на 500 000 рублей

Теги Автодор штрафы Владимир Родионов Единая лига ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ оштрафовала «Автодор» на 500 000 рублей после заявлений президента Владимира Родионова. Он высказал недовольство назначением судей на матчи команды.

В частности, Родионов считает, что нарушен многолетний принцип «судья не может работать на двух подряд матчах одной и той же команды». Обе игры саратовцев в новом сезоне (с «Руной» и МБА) судил Андрей Шарапа.

«Автодор» уступил в обеих стартовых встречах регулярного чемпионата.

Пресс-служба клуба оставила сообщение после решения Лиги, приложив протокол заседания Директората: «Встретимся в суде».

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1 комментарий

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Александр
От былой славы Автодора ничего не осталось. И "кузница" выдает всё меньше и меньше талантов. Всё что происходит с командой последние годы, больше походе на агонию. Отсюда и нервы. И после каждого проигрыша теперь будут виноваты судьи, болельщики, луна в Козероге, но только не руководство и провальная стратегия клуба.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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