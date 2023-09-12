Владимир Родионов: «Через три-четыре года «Локо» будет доминировать. Никакой ЦСКА им ничего не сможет противопоставить»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Автодора» Владимир Родионов считает, что в российском баскетболе существуют проблемы с подготовкой резерва.

– Молодых не подпускают к составам клубов Лиги ВТБ. Я могу назвать 20 человек с российским паспортом, которые успешно получают игровое время в 34, 35, 37 лет... И выступают довольно неплохо. А кто придет им на смену? А вся проблема в том, что нет системы, никто не умеет правильно воспитывать игроков для серьезных клубов.

– «Локомотив-Кубань» делает ставку на своих игроков после строительства тренировочного центра.

– «Локо» правда поднимается. Через три-четыре года их система должна заработать на полную. И тогда клуб Андрея Ведищева будет доминировать. Будут первыми на долгие годы, никакой ЦСКА им ничего не сможет противопоставить. В Москве нет системы подготовки резерва. Как и у других клубов. У меня она есть, но нет возможности, чтобы она работала правильно.

– Могли бы пояснить?

– Хочу я этого или нет, но через два-три года мне придется продать всех своих талантов, чтобы «Автодор» смог выжить. А если бы у меня была возможность их удержать, то мы бы могли биться за медали. Самый расцвет игрока – 20-25 лет. С ними можно побеждать. 20-22 – это еще ни о чем. Так что большой перспективы от российского баскетбола ждать не стоит.

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4 комментария

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aalto
мечтатель... цска купит их да и все. да и локо твой без иностранцев будет с енисеем бороться
+3
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madtank
Так в Краснодар переселили за последние годы почти 2 миллиона человек. Это не считая края. И продолжают строить и заселять новостройки. Так что выбор есть
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0
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zlyuka80
спорно .. про Локомотив. У нас топы на русских то не особо обращают внимание.
больше иностранцами берут и локо 2-3 человека с русским паспортом остальные иностранцы
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кандид
Безудержная вера в СИСТЕМУ, причем никто не может толком объяснить, что это за система такая. И вот это вот "у меня система есть, но она не работает" - просто изюм.
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