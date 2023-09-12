Президент « » считает, что в российском баскетболе существуют проблемы с подготовкой резерва.

– Молодых не подпускают к составам клубов Лиги ВТБ. Я могу назвать 20 человек с российским паспортом, которые успешно получают игровое время в 34, 35, 37 лет... И выступают довольно неплохо. А кто придет им на смену? А вся проблема в том, что нет системы, никто не умеет правильно воспитывать игроков для серьезных клубов.

– «Локомотив-Кубань» делает ставку на своих игроков после строительства тренировочного центра.

– « » правда поднимается. Через три-четыре года их система должна заработать на полную. И тогда клуб Андрея Ведищева будет доминировать. Будут первыми на долгие годы, никакой им ничего не сможет противопоставить. В Москве нет системы подготовки резерва. Как и у других клубов. У меня она есть, но нет возможности, чтобы она работала правильно.

– Могли бы пояснить?

– Хочу я этого или нет, но через два-три года мне придется продать всех своих талантов, чтобы «Автодор» смог выжить. А если бы у меня была возможность их удержать, то мы бы могли биться за медали. Самый расцвет игрока – 20-25 лет. С ними можно побеждать. 20-22 – это еще ни о чем. Так что большой перспективы от российского баскетбола ждать не стоит.

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