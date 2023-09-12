Владимир Родионов: «Старая гвардия тренеров ушла на покой. На смену им никто практически не пришел»

Президент « » заявил о нехватке в России отечественных тренеров.

«Старая гвардия тренеров, подготовивших игроков, выигравших Евробаскет и бравших медали на ОИ, ушла на покой. На смену им никто практически не пришел.

Молодежь не хочет работать за копейки. Может быть, в Москве и Санкт-Петербурге тренеры имеют неплохой доход, но в регионах это копейки. Поэтому нам и приходится брать иностранных тренеров. Даже для молодежных команд. Так что о каком-то развитии говорить бесполезно», – заявил Родионов.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича