Владимир Родионов: «Старая гвардия тренеров ушла на покой. На смену им никто практически не пришел»

Теги Автодор Владимир Родионов Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Автодора» Владимир Родионов заявил о нехватке в России отечественных тренеров.

«Старая гвардия тренеров, подготовивших игроков, выигравших Евробаскет и бравших медали на ОИ, ушла на покой. На смену им никто практически не пришел.

Молодежь не хочет работать за копейки. Может быть, в Москве и Санкт-Петербурге тренеры имеют неплохой доход, но в регионах это копейки. Поэтому нам и приходится брать иностранных тренеров. Даже для молодежных команд. Так что о каком-то развитии говорить бесполезно», – заявил Родионов.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дайана Таурази
Всё верно !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий