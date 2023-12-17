Гилберт Аренас о новичке Осаре Томпсоне: «В 21 год ты в среднем набираешь 10 очков – тебя нет в моем будущем. Я говорю как генеральный менеджер»

Теги Детройт НБА Гилберт Аренас Осар Томпсон Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в своем подкасте высказал мнение, что новичок Осар Томпсон, выбранный под 5-м пиком, не станет будущим «Детройта».

«И хотя можете сказать, что это только мое мнение, на самом деле это реальность. Тебе 21 год и ты в среднем набираешь 10 очков – тебя нет в моем будущем. Я говорю как генеральный менеджер.

Если я хочу, чтобы он был защитным игроком, хорошо. Но если я хочу сделать его краеугольным камнем будущей чемпионской команды... Вспомните лучших действующих игроков НБА, которым сейчас 21 год» – сказал Аренас.

Томпсон, которому 21 исполнится в конце января, в первых 26 матчах карьеры набирает в среднем 10,3 очка, 8,1 подбора и 1,2 блок-шота при 46,9% с игры.

20-летний Аренас в первых 26 матчах карьеры записывал в свой актив в среднем 7,5 очка, 2,3 передачи и 2,3 подбора при 42,1% с игры.

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3 комментария
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Надо признать, что Аренас был выбран только во 2 раунде и прям совсем уж не рассматривался, как что-то ценное.
Тем не менее, Гилберт набрасывает сильно. А что делать, подкасты - дело такое.
+13
0
+13
Ответ lecterkillhomyak
Ну в Детройте набирать 10 очков как в другой команде 15+...
В детроите проигрывать это как брать гайки в другой))
+5
0
+5
Ну в Детройте набирать 10 очков как в другой команде 15+...
+2
-2
0
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