Гилберт Аренас о новичке Осаре Томпсоне: «В 21 год ты в среднем набираешь 10 очков – тебя нет в моем будущем. Я говорю как генеральный менеджер»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в своем подкасте высказал мнение, что новичок , выбранный под 5-м пиком, не станет будущим « ».

«И хотя можете сказать, что это только мое мнение, на самом деле это реальность. Тебе 21 год и ты в среднем набираешь 10 очков – тебя нет в моем будущем. Я говорю как генеральный менеджер.

Если я хочу, чтобы он был защитным игроком, хорошо. Но если я хочу сделать его краеугольным камнем будущей чемпионской команды... Вспомните лучших действующих игроков НБА, которым сейчас 21 год» – сказал Аренас.

Томпсон, которому 21 исполнится в конце января, в первых 26 матчах карьеры набирает в среднем 10,3 очка, 8,1 подбора и 1,2 блок-шота при 46,9% с игры.

20-летний Аренас в первых 26 матчах карьеры записывал в свой актив в среднем 7,5 очка, 2,3 передачи и 2,3 подбора при 42,1% с игры.