Гилберт Аренас: «Клэй Томпсон никогда не улучшал свою игру, он пришел шутером и остается шутером»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас, обсуждая прогресс (« ») заявил, что Клэй Томпсон (« ») не развивается в течение карьеры.

«Десмонд Бэйн пришел в лигу как обычный шутер, бросающий с точек, верно? А теперь он универсальный игрок.

Обычные люди не понимают, что, например, никогда не улучшал свою игру. Он пришел шутером, и даже несмотря на четыре чемпионских перстня, он все равно остается шутером, бросающим с точек», – сказал Аренас.