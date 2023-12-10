Гилберт Аренас: «Клэй Томпсон никогда не улучшал свою игру, он пришел шутером и остается шутером»
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас, обсуждая прогресс Десмонда Бэйна («Мемфис») заявил, что Клэй Томпсон («Голден Стэйт») не развивается в течение карьеры.
«Десмонд Бэйн пришел в лигу как обычный шутер, бросающий с точек, верно? А теперь он универсальный игрок.
Обычные люди не понимают, что, например, Клэй Томпсон никогда не улучшал свою игру. Он пришел шутером, и даже несмотря на четыре чемпионских перстня, он все равно остается шутером, бросающим с точек», – сказал Аренас.