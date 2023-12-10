Гилберт Аренас: «Клэй Томпсон никогда не улучшал свою игру, он пришел шутером и остается шутером»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Гилберт Аренас Клэй Томпсон Десмонд Бэйн Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас, обсуждая прогресс Десмонда БэйнаМемфис») заявил, что Клэй Томпсон («Голден Стэйт») не развивается в течение карьеры.

«Десмонд Бэйн пришел в лигу как обычный шутер, бросающий с точек, верно? А теперь он универсальный игрок.

Обычные люди не понимают, что, например, Клэй Томпсон никогда не улучшал свою игру. Он пришел шутером, и даже несмотря на четыре чемпионских перстня, он все равно остается шутером, бросающим с точек», – сказал Аренас.

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3 комментария
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Ну он старался научить вести мяч.. Но это не выходит.
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И что. Зато шутер отменный. И именно в плане баскетбола, а не как Аренас
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