Отведенная Джейдену Айви роль под руководством Монти Уильямса «вызывает напряженность» среди руководителей «Детройта»
Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс не доверяет пятому номеру драфта-2022 Джейдену Айви, пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Отведенная Джейдену Айви роль вызывает напряженность среди руководителей «Детройта» в этом сезоне. Во время тренировочного лагеря уже появились слухи, что Уильямс симпатизирует новичкам Осару Томпсону и Маркусу Сассеру и отодвигает Айви на второй план.
В начале сезона Уильямс не проводил никаких встреч и не общался с Айви напрямую, чтобы сообщить, что он будет играть выходить со скамейки», – пишет журналист.
Айви принял участие в 74 матчах (73 в старте) в свой первый сезон в лиге. Защитник набирал в среднем 16,3 очка и 5,2 передачи при 41,6% с игры (31,1 минуты на паркете).
Под руководством Уильямса Айви вышел в первой пятерке лишь 5 раз из 15. Айви проводит на площадке лишь 22,7 минуты, хоть баскетболист и повысил свою эффективность: 11,8 очка с 50,8% реализацией бросков.
«Детройт» уступил в 16-м матче кряду и замыкает таблицу команд НБА с результатом 2-17.
скоро Монти попросят уххухух
https://www.espn.com/nba/story/_/id/37770616/monty-williams-coach-pistons-agrees-record-6-year-785m-deal
Потом выдали контракт Поповичу, но точных цифр нет - только приблизительные, о объявлено это было в соцсетях Сперс (~80 млн за 5 лет).