Отведенная Джейдену Айви роль под руководством Монти Уильямса «вызывает напряженность» среди руководителей «Детройта»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Джейден Айви Осар Томпсон Маркус Сассер Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс не доверяет пятому номеру драфта-2022 Джейдену Айви, пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Отведенная Джейдену Айви роль вызывает напряженность среди руководителей «Детройта» в этом сезоне. Во время тренировочного лагеря уже появились слухи, что Уильямс симпатизирует новичкам Осару Томпсону и Маркусу Сассеру и отодвигает Айви на второй план.

В начале сезона Уильямс не проводил никаких встреч и не общался с Айви напрямую, чтобы сообщить, что он будет играть выходить со скамейки», – пишет журналист.

Айви принял участие в 74 матчах (73 в старте) в свой первый сезон в лиге. Защитник набирал в среднем 16,3 очка и 5,2 передачи при 41,6% с игры (31,1 минуты на паркете).

Под руководством Уильямса Айви вышел в первой пятерке лишь 5 раз из 15. Айви проводит на площадке лишь 22,7 минуты, хоть баскетболист и повысил свою эффективность: 11,8 очка с 50,8% реализацией бросков.

«Детройт» уступил в 16-м матче кряду и замыкает таблицу команд НБА с результатом 2-17.

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9 комментариев
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Нашел своего ДеАндре Эйтона в Детройте
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да там уже и Томпсон не выходит
скоро Монти попросят уххухух
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Ответ Чудинов Дмитрий
Монти - самый высокооплачиваемый тренер в лиге?
В момент подписания контракта Монти был самым высокооплачиваемым (78,5 млн долларов за 6 лет).

https://www.espn.com/nba/story/_/id/37770616/monty-williams-coach-pistons-agrees-record-6-year-785m-deal

Потом выдали контракт Поповичу, но точных цифр нет - только приблизительные, о объявлено это было в соцсетях Сперс (~80 млн за 5 лет).
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Монти - самый высокооплачиваемый тренер в лиге?
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Айви в старт!
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Ответ Чудинов Дмитрий
Монти - самый высокооплачиваемый тренер в лиге?
Дед позже перекрыл)
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Ему ещё и Финикс где-то 20 лямов должен был выплатить, так-что чувак где-то соточку соберёт когда уволят.
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Руководство Детройта лучше бы задумалось о целесообразности суммы, прописанной в контракте Уильямса
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