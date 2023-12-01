Отведенная Джейдену Айви роль под руководством Монти Уильямса «вызывает напряженность» среди руководителей «Детройта»

Главный тренер «Детройта» не доверяет пятому номеру драфта-2022 Джейдену Айви, пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Отведенная Джейдену Айви роль вызывает напряженность среди руководителей « » в этом сезоне. Во время тренировочного лагеря уже появились слухи, что Уильямс симпатизирует новичкам и Маркусу Сассеру и отодвигает Айви на второй план.

В начале сезона Уильямс не проводил никаких встреч и не общался с Айви напрямую, чтобы сообщить, что он будет играть выходить со скамейки», – пишет журналист.

Айви принял участие в 74 матчах (73 в старте) в свой первый сезон в лиге. Защитник набирал в среднем 16,3 очка и 5,2 передачи при 41,6% с игры (31,1 минуты на паркете).

Под руководством Уильямса Айви вышел в первой пятерке лишь 5 раз из 15. Айви проводит на площадке лишь 22,7 минуты, хоть баскетболист и повысил свою эффективность: 11,8 очка с 50,8% реализацией бросков.

«Детройт» уступил в 16-м матче кряду и замыкает таблицу команд с результатом 2-17.