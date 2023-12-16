Гилберт Аренас – «Индиане»: «А если бы двое первые очки набрали? Пополам бы мяч резали?»

Теги Индиана Милуоки НБА Гилберт Аренас Яннис Адетокумбо Оскар Тшибве Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в эфире своего шоу раскритиковал «Индиану» за инцидент с игровым мячом, в результате которого набравший 64 очка Яннис АдетокумбоМилуоки») засомневался в его подлинности.

«А если бы было два мазафакера, которые первые очки набрали? Кому достанется мяч? Пополам резать будут? Что они несут? Просто придумали эту хрень.

Тогда каждый игрок «Пэйсерс», который когда-либо играл в баскетбол, должен получить свой мяч. Как вы между двумя новичками мяч будете делить? Как определите, чей он?

«Пэйсерс», мы все прекрасно понимаем. Знаем, что вы сделали это специально. Думали, что сможете подсунуть Яннису любой мяч, не осознавая, что они все подписаны», – сказал Аренас.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл после игры объяснил, что мяч должен был достаться Оскару Тшибве, который набрал свое первое очко в НБА.

7 комментариев
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в первые на моей памяти в НБА на пустом месте разведи такую клоунаду
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А если два игрока наберут 64 очка? Шах и мат, Гилберт.
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Ответ *MVP*
в первые на моей памяти в НБА на пустом месте разведи такую клоунаду
в НБА клоунада через день разводится, зато теперь такой простор для приколов открылся. Рэндл демонстративно вот мяч забрал и вручил Брансону сегодня)
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2 мазафакера?
Это типа 2 е.ъёмата?
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Ответ *MVP*
в первые на моей памяти в НБА на пустом месте разведи такую клоунаду
Инцидент с Яннисом и лестницей забылся?)
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Ответ Араик Оганесян
2 мазафакера? Это типа 2 е.ъёмата?
Типа «биба и боба - два ...»
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Ответ BT
А если два игрока наберут 64 очка? Шах и мат, Гилберт.
Мяч разрежут на 128 частей
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