Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в эфире своего шоу раскритиковал «Индиану» за инцидент с игровым мячом, в результате которого набравший 64 очка (« ») засомневался в его подлинности.

«А если бы было два мазафакера, которые первые очки набрали? Кому достанется мяч? Пополам резать будут? Что они несут? Просто придумали эту хрень.

Тогда каждый игрок «Пэйсерс», который когда-либо играл в баскетбол, должен получить свой мяч. Как вы между двумя новичками мяч будете делить? Как определите, чей он?

«Пэйсерс», мы все прекрасно понимаем. Знаем, что вы сделали это специально. Думали, что сможете подсунуть Яннису любой мяч, не осознавая, что они все подписаны», – сказал Аренас.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл после игры объяснил, что мяч должен был достаться Оскару Тшибве, который набрал свое первое очко в НБА.