Гилберт Аренас: «Я понимаю, что делает Дрэймонд. СМИ продвигают европейцев в НБА, а он душит и лупит их один за другим. Продолжай! Давай еще 6-7 раз так же»

Теги Голден Стэйт НБА Гилберт Аренас Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что действия форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина связаны с национальностью игроков.

«Я понимаю, что делает Дрэй. Он убирает этих европейцев один за другим. СМИ продвигают европейцев в НБА, а ты их душишь и лупишь. Я-то все вижу. Продолжай!» – сказал Аренас в своем шоу.

«Но это только второй случай...», – заметил соведущий.

«Давай еще шесть-семь раз так же», – добавил Аренас.

Последние два раза Грин был удален за удушающий прием против француза Руди Гобера и удар по лицу боснийца Юсуфа Нуркича.

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10 комментариев
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Сказочный
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Какого ещё ждать совета от человека, который приносил оружие в раздевалку
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Какова будет реакция лиги, если он тронет Луку, и это приведет к травме.
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Ответ boller_73
Какого ещё ждать совета от человека, который приносил оружие в раздевалку
И наваливал в кроссы 💩
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Ирония прям не угадывается. А вдруг он на серьезных шах?;)
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Грин бьет тех кто в отмах не пойдет. Йокича он не трогает потому что знает братья Коляна его уроют.
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Ну Аренас, понятно, рофлит. А вот редактор, выпустивший эту новость - не понятно
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Расизм, нацизм, слава БЛМ?

Совсем кукухой поехали...
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Ответ Локоть Артеста
Грин бьет тех кто в отмах не пойдет. Йокича он не трогает потому что знает братья Коляна его уроют.
До братьев может и не дойти дело. Как в случае с Моррисом.
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