Гилберт Аренас: «Я понимаю, что делает Дрэймонд. СМИ продвигают европейцев в НБА, а он душит и лупит их один за другим. Продолжай! Давай еще 6-7 раз так же»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что действия форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина связаны с национальностью игроков.
«Я понимаю, что делает Дрэй. Он убирает этих европейцев один за другим. СМИ продвигают европейцев в НБА, а ты их душишь и лупишь. Я-то все вижу. Продолжай!» – сказал Аренас в своем шоу.
«Но это только второй случай...», – заметил соведущий.
«Давай еще шесть-семь раз так же», – добавил Аренас.
Последние два раза Грин был удален за удушающий прием против француза Руди Гобера и удар по лицу боснийца Юсуфа Нуркича.
Совсем кукухой поехали...