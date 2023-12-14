Гилберт Аренас: «Я понимаю, что делает Дрэймонд. СМИ продвигают европейцев в НБА, а он душит и лупит их один за другим. Продолжай! Давай еще 6-7 раз так же»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что действия форварда « » да Грина связаны с национальностью игроков.

«Я понимаю, что делает Дрэй. Он убирает этих европейцев один за другим. СМИ продвигают европейцев в НБА, а ты их душишь и лупишь. Я-то все вижу. Продолжай!» – сказал Аренас в своем шоу.

«Но это только второй случай...», – заметил соведущий.

«Давай еще шесть-семь раз так же», – добавил Аренас.

Последние два раза Грин был удален за удушающий прием против француза Руди Гобера и удар по лицу боснийца Юсуфа Нуркича.