Эмил Райкович о матче против «Автодора»: «В первой половине были недостаточно собраны в защите, во второй подняли уровень агрессивности»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил, что в первой половине матча против « » команда была недостаточна собрана в обороне, но во второй прибавила в агрессии и одержала уверенную победу – 96:66.

«Эту игру можно четко разделить на две половины. В первой были недостаточно собраны в защите, позволяли «Автодору» оставаться в игре. Во второй подняли уровень агрессивности и победили с большой разницей.

Важно, что практически все получили равные шансы проявить себя, мы дали возможности всем, и наши молодые игроки отметились набранными очками», – сказал Райкович.