Эмил Райкович о матче против «Автодора»: «В первой половине были недостаточно собраны в защите, во второй подняли уровень агрессивности»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил, что в первой половине матча против «Автодора» команда была недостаточна собрана в обороне, но во второй прибавила в агрессии и одержала уверенную победу – 96:66.

«Эту игру можно четко разделить на две половины. В первой были недостаточно собраны в защите, позволяли «Автодору» оставаться в игре. Во второй подняли уровень агрессивности и победили с большой разницей.

Важно, что практически все получили равные шансы проявить себя, мы дали возможности всем, и наши молодые игроки отметились набранными очками», – сказал Райкович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий