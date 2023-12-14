Антон Астапкович о внутрисезонном турнире НБА: «Лейкерс» выглядели как команда уровня полуфинала плей-офф»

Теги ЦСКА Лейкерс НБА Антон Астапкович Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард ЦСКА Антон Астапкович в интервью Telegram-каналу «Взял Мяч» поделился своим мнением о внутрисезонном турнире НБА, победителем которого стали «Лейкерс».

- Что ты успел зацепить про ин-сизон турнир, и вообще, про эту систему, когда в рамках основного чемпионата какие-то игры имеют особенное значение?

– Они этим просто подогрели сезон, потому что эти 82 матча играются  изо дня в день и, в какой-то степени, возможно, теряют важность, как у нас, где каждая игра важна. Они решили там самым подогреть интерес в начале сезона, чтобы команды не плавно набирали обороты и были максимально готовы к плей-офф.

Объективно, «Лейкерс» сейчас выглядели как команда уровня плей-офф. Я считаю, что это команда уровня полуфинала как минимум. Как они дальше будут вести себя на рынке, кого будут набирать и добирать, это мы еще увидим.

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1 комментарий
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Лейкерс и так-то в таблице идут 5-6-ми, а это хорошая стартовая позиция для продвижения в сторону финала конференции. На таран!
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