Антон Астапкович о внутрисезонном турнире НБА: «Лейкерс» выглядели как команда уровня полуфинала плей-офф»

Форвард ЦСКА Антон Астапкович в интервью Telegram-каналу «Взял Мяч» поделился своим мнением о внутрисезонном турнире , победителем которого стали « ».

- Что ты успел зацепить про ин-сизон турнир, и вообще, про эту систему, когда в рамках основного чемпионата какие-то игры имеют особенное значение?

– Они этим просто подогрели сезон, потому что эти 82 матча играются изо дня в день и, в какой-то степени, возможно, теряют важность, как у нас, где каждая игра важна. Они решили там самым подогреть интерес в начале сезона, чтобы команды не плавно набирали обороты и были максимально готовы к плей-офф.

Объективно, «Лейкерс» сейчас выглядели как команда уровня плей-офф. Я считаю, что это команда уровня полуфинала как минимум. Как они дальше будут вести себя на рынке, кого будут набирать и добирать, это мы еще увидим.