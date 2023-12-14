Виталий Фридзон: «Итудиса сильно задело, что после победы ЦСКА в Евролиге в 2016 году чествовали не его, а игроков»
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Виталий Фридзон в подкасте Антона Понкрашова рассказал, почему бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в Евролиге-2016 начал избавляться от лидеров команды.
«Когда мы выиграли «Финал четырех» Евролиги в 2016 году, Итудиса не чествовали. Чествовали Витька (Виктор Хряпа – прим. Sports.ru) и его победный бросок.
Чествовали больше ребят, и Итудиса это очень сильно задело. У него очень высокое эго. И он начал «резать» людей. Начал с Витька, я – следующий, потом Воронцевич. Но баскетбол он очень хорошо понимает», – рассказал Фридзон.
И по-человечески и по-баскетбольному мне было жаль на это смотреть, мне он нравился как баскетболист.