Виталий Фридзон: «Итудиса сильно задело, что после победы ЦСКА в Евролиге в 2016 году чествовали не его, а игроков»

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Виталий Фридзон в подкасте рассказал, почему бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в Евролиге-2016 начал избавляться от лидеров команды.

«Когда мы выиграли «Финал четырех» в 2016 году, Итудиса не чествовали. Чествовали Витька ( – прим. Sports.ru) и его победный бросок.

Чествовали больше ребят, и Итудиса это очень сильно задело. У него очень высокое эго. И он начал «резать» людей. Начал с Витька, я – следующий, потом Воронцевич. Но баскетбол он очень хорошо понимает», – рассказал Фридзон.