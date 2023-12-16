Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Автодор», «Самара» против «Минска», «Парма» встретится с «Руной»

В субботу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

Московский ЦСКА сыграет с саратовским « », «Самара» примет белорусский «Минск».

« » в Перми встретится с московской «Руной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-7, – 8-8, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, – 8-8, Астана – 8-9, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-12, Минск – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.