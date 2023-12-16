Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Автодор», «Самара» против «Минска», «Парма» встретится с «Руной»

Теги результаты ЦСКА Автодор Минск Единая лига ВТБ Самара Парма Руна Баскетбол

В субботу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Московский ЦСКА сыграет с саратовским «Автодором», «Самара» примет белорусский «Минск».

«Парма» в Перми встретится с московской «Руной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Автодор
Дата проведения
16 декабря, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Самара – Минск
Дата проведения
16 декабря, 15.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Парма – Руна
Дата проведения
16 декабря, 16.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-7, Руна – 8-8, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, Самара – 8-8, Астана – 8-9, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-12, Минск – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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