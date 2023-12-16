Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Автодор», «Самара» против «Минска», «Парма» встретится с «Руной»
В субботу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Московский ЦСКА сыграет с саратовским «Автодором», «Самара» примет белорусский «Минск».
«Парма» в Перми встретится с московской «Руной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 14.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 16 декабря, 15.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 16 декабря, 16.00, «УДС Молот»
Положение команд: ЦСКА – 15-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-7, Руна – 8-8, Парма – 8-8, Уралмаш – 8-8, Самара – 8-8, Астана – 8-9, Автодор – 6-10, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-12, Минск – 0-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.