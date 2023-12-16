Эмил Райкович: «Автодор» переживает перемены и в последнее время играет лучше»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с « ».

«Наша главная цель – продолжать прогресс от игры к игре, показывать баскетбол ЦСКА и укреплять свою позицию в турнире. Следующая игра станет для нас очередным испытанием, ведь «Автодор» переживает перемены и в последнее время играет лучше. Они одержали несколько побед с тех пор, как мы встречались в Саратове, и остаются в гонке за места в плей-офф.

Мы серьезно готовимся и хотели бы видеть на трибунах как можно больше болельщиков перед серией выездных матчей», – заявил Райкович.