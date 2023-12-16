Клубы НБА связываются с «Голден Стэйт» на предмет обменов. Предполагается, что «воины» нацелены на усиление состава

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Голден Стэйт» рассматривает варианты усиления состава, чтобы вернуть команду со Стефеном Карри в борьбу за высокие места.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Уорриорз» получают звонки от клубов, которые готовы обменять своих сильных игроков.

«Я знаю нескольких генеральных менеджеров, которые в последние несколько дней звонили Майку Данливи. И многие команды начинают обсуждать и обмениваться идеями о том, какой интерес они испытывают к определенным игрокам», – рассказал журналист.

Воджнаровски считает, что дедлайн на обмены в этом сезоне обещает быть напряженным. Он полагает, что «Уорриорз» будут в центре этого процесса. 

«Это будет интересный дедлайн. Запрашиваемая цена за хороших игроков, как это часто бывает, будет высокой. Но, как мне кажется, Майк Данливи и «Голден Стэйт» будут открыты к разного рода вариантам, они будут работать над тем, чтобы улучшить эту команду», – заявил Воджнаровски.

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5 комментариев
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Ответ Свежий
Как по мне — ГСВ закончились, они выиграли 4 титула, это много и сильно, но всему приходит логический конец. Ценных активов особо нет, стареющий Клэй с мощной просадкой, псих Грин и Уиггинс, который непонятно что. Один Карри — не воин на баскет площадке. Пусть уже доигрывают, они выжали практически максимум из команды (могло быть 5 чемпионств, если бы не слили в сезоне 73/9)
Могло быть 6 чемпионств, если б без травм в сезоне 19года
+4
-3
+1
Наверняка, полно желающих выкупить у ГС перспективный молодняк: Томпсона, Грина, Пола... уже готовят достойные пакеты для обмена...
+1
-1
0
Разговор типа такого:
ГМ любой команды: Алло, мы хотим обменять Карри на ....
ГМ ГСВ: Карри не меняем, можем предложить Уиггинса, Томпсона или Пола на лучших Ваших игроков
ГМ любой команды: ...гудки
+1
-1
0
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