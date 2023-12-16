«Голден Стэйт» рассматривает варианты усиления состава, чтобы вернуть команду со в борьбу за высокие места.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Уорриорз» получают звонки от клубов, которые готовы обменять своих сильных игроков.

«Я знаю нескольких генеральных менеджеров, которые в последние несколько дней звонили Майку Данливи. И многие команды начинают обсуждать и обмениваться идеями о том, какой интерес они испытывают к определенным игрокам», – рассказал журналист.

Воджнаровски считает, что дедлайн на обмены в этом сезоне обещает быть напряженным. Он полагает, что «Уорриорз» будут в центре этого процесса.

«Это будет интересный дедлайн. Запрашиваемая цена за хороших игроков, как это часто бывает, будет высокой. Но, как мне кажется, Майк Данливи и « » будут открыты к разного рода вариантам, они будут работать над тем, чтобы улучшить эту команду», – заявил Воджнаровски.