Стефен Карри: «Нам еще очень далеко до того уровня, на котором мы хотим быть. Давайте просто выиграем в субботу»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри ответил на вопрос, что должны показать «Уорриорз» в ближайшие 20 матчей, чтобы он мог сделать вывод, являются ли они «настоящим контендером».

«Хороший вопрос. Не знаю. Наверное, вам придется спрашивать меня после каждой игры. Как бы безумно это ни звучало, но мы буквально не думаем дальше следующего в расписании матча. Мы не привыкли так действовать. Как раз говорили об этом в раздевалке: нам просто нужно выиграть в субботу.

Это нормально, что мы «откусываем маленькие кусочки». Нам еще очень далеко до того уровня, на котором мы хотим быть. Так что давайте просто выиграем в субботу», – считает Карри.

«Уорриорз» (10-14) идут 11-ми в Западной конференции.

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