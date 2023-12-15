Разыгрывающий « » отреагировал на дисквалификацию одноклубника .

На этой неделе Грин уже во второй раз за сезон напал на игрока другой команды.

«Дрэймонд не может продолжать делать то, что делал, и он знает об этом. Мы это понимаем тоже, все это понимают. Что нужно изменить? Мне кажется, дело в поиске ответа. Мы сейчас находимся в этом процессе... Каждому нужно что-то преодолеть, у Дрэймонда собственная цель. Уверен, что он справится с этим, сколько бы времени на это не ушло», – заявил Карри.