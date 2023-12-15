Стефен Карри: «Дрэймонд не может продолжать делать то, что делал. Он знает об этом, все знают»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отреагировал на дисквалификацию одноклубника Дрэймонда Грина.

На этой неделе Грин уже во второй раз за сезон напал на игрока другой команды.

«Дрэймонд не может продолжать делать то, что делал, и он знает об этом. Мы это понимаем тоже, все это понимают. Что нужно изменить? Мне кажется, дело в поиске ответа. Мы сейчас находимся в этом процессе... Каждому нужно что-то преодолеть, у Дрэймонда собственная цель. Уверен, что он справится с этим, сколько бы времени на это не ушло», – заявил Карри.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меняем Грина на Томсона и смысл тот же. Удивляет Уигинс которому всего 28 и он должен быть в прайме сейчас. Смело может брать большое кол-во бросков. Никто даже против не будет. Ну видимо чувак от жизни все получил ( чемпион+ контракт)
+4
-2
+2
дреймонда потушили как условного беверли, а ведь он считал себя суперфранчайзом, неприкасаемым, а по итогу орга и звезды команды просто продали старого и когда то полезного ролевика
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий