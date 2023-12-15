Стефен Карри: «Дрэймонд не может продолжать делать то, что делал. Он знает об этом, все знают»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отреагировал на дисквалификацию одноклубника Дрэймонда Грина.
На этой неделе Грин уже во второй раз за сезон напал на игрока другой команды.
«Дрэймонд не может продолжать делать то, что делал, и он знает об этом. Мы это понимаем тоже, все это понимают. Что нужно изменить? Мне кажется, дело в поиске ответа. Мы сейчас находимся в этом процессе... Каждому нужно что-то преодолеть, у Дрэймонда собственная цель. Уверен, что он справится с этим, сколько бы времени на это не ушло», – заявил Карри.