Каждый игровой мяч НБА пронумерован, а этот номер записан в протоколе. Яннис может связаться с судьями и сравнить

Теги Индиана Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Журналист Скотт Агнесс объяснил, как форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо может однозначно определить, получил он игровой мяч или запасной после победы над «Индианой», в которой он набрал 64 очка.

На каждом официальном мяче Wilson есть логотип лиги, логотип команды и определенный номер.

На каждом матче НБА есть три игровых мяча Wilson, которые выбираются вручную из стойки для мячей и затем утверждаются капитанами команд: основной и два запасных.

Номер игрового мяча записывает один из сотрудников команды НБА, отвечающей за статистику.  На домашних матчах «Пэйсерс» за это отвечает Рэнди Фишман, который проводит уже 46-й сезон в лиге.

Единственный верный способ узнать, какой мяч у Адетокумбо, – посмотреть на трехзначное число на мяче и проверить, совпадает ли оно с тем, что было записано в протоколе.

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2 комментария
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у Янниса колпак начинает течь. То со стремянкой дерётся, то за мячиком бегает. Даже если бы забрали твой мяч, будь ты выше этого. Проявили неуважение? Разнеси их в следующей игре - набери 65 очков. Но гоняться, что-то доказывать кому-то...бред
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У Янниса левое полушарие мозга не пронумеровали , а вы ему про Wilson
+3
-1
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