Каждый игровой мяч НБА пронумерован, а этот номер записан в протоколе. Яннис может связаться с судьями и сравнить

Журналист Скотт Агнесс объяснил, как форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо может однозначно определить, получил он игровой мяч или запасной после победы над «Индианой», в которой он набрал 64 очка.

На каждом официальном мяче Wilson есть логотип лиги, логотип команды и определенный номер.

На каждом матче НБА есть три игровых мяча Wilson, которые выбираются вручную из стойки для мячей и затем утверждаются капитанами команд: основной и два запасных.

Номер игрового мяча записывает один из сотрудников команды НБА, отвечающей за статистику. На домашних матчах «Пэйсерс» за это отвечает Рэнди Фишман, который проводит уже 46-й сезон в лиге.

Единственный верный способ узнать, какой мяч у Адетокумбо, – посмотреть на трехзначное число на мяче и проверить, совпадает ли оно с тем, что было записано в протоколе.