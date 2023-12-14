Игроки «Индианы» забрали мяч, чтобы отдать его новичку Оскару Тшибве, который набрал свое первое очко в НБА

Теги Индиана Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Оскар Тшибве Баскетбол

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо в победной игре с «Индианой» обновил личный рекорд результативности и установил новый рекорд организации.

Адетокумбо отметился 64 очками, 14 подборами, 4 перехватами, 3 передачами и блок-шотом.

После окончания встречи игроки «Индианы» унесли в раздевалку мяч, который по традиции достается установившему рекорд баскетболисту.

Разъяренный грек сначала отправился в подтрибунное помещение, чтобы найти мяч, а затем вернулся на площадку и начал горячо спорить с лидером «Пэйсерс» Тайризом Халибертоном.

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс сообщает, что как объяснил один игрок «Индианы», они забрали мяч, чтобы подарить его новичку Оскару Тшибве – баскетболист реализовал 1 из 2 штрафных бросков и таким образом набрал первое очко в карьере в НБА.

Стоит отметить, что Тшибве выходил на паркет в финале внутрисезонного турнира и так же набрал 1 очко с линии, однако в официальную статистику та встреча не попала, согласно регламенту.

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9 комментариев
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Ответ xamer 9
Прикольно. Приехали в гости в Милуоки, и забрали с собой мяч с арены для молодого игрока. Дерзко, конечно, но если они мяч не отдадут будет и выглядеть как то низко, да и гнев грека может быть суров в будущем) Не знаю как у них там с традициями, но первое и единственное очко в нба со штрафного - странно из за такого «огненного» дебюта брать мяч на память, я бы наверное не стал. Другое дело 64 очка - возможно, столько забивали игроков 10-15 за всю историю
для всех важней свое очко, чем 64 чужих.
+20
-1
+19
Индейцы красавчики, достойно выкрутились, аргументировали так, что не придраться-мячик парню, набравшему первое очко , а ты , Ян , со своими 64 иди на, и поболее в НБА очков набирали.
Проблемы греков - индейцев не волнуют!
+16
-1
+15
Ответ Илья Петров
для всех важней свое очко, чем 64 чужих.
Хорош
+4
0
+4
Ответ xamer 9
Прикольно. Приехали в гости в Милуоки, и забрали с собой мяч с арены для молодого игрока. Дерзко, конечно, но если они мяч не отдадут будет и выглядеть как то низко, да и гнев грека может быть суров в будущем) Не знаю как у них там с традициями, но первое и единственное очко в нба со штрафного - странно из за такого «огненного» дебюта брать мяч на память, я бы наверное не стал. Другое дело 64 очка - возможно, столько забивали игроков 10-15 за всю историю
64 очка и более набирали 26 раз. 15 раз Уилт, по 2 раза Кобе, эМДЖей, и Элджин Бэйлор. Многобукв - 1 раз, еще Девин Букер, Донован Митчел, Дэвид Робинсон, Дэвид Томпсон, Дэмиан Лиллард, Пит Маравич и Рик Бэрри.
+3
0
+3
Прикольно. Приехали в гости в Милуоки, и забрали с собой мяч с арены для молодого игрока. Дерзко, конечно, но если они мяч не отдадут будет и выглядеть как то низко, да и гнев грека может быть суров в будущем)

Не знаю как у них там с традициями, но первое и единственное очко в нба со штрафного - странно из за такого «огненного» дебюта брать мяч на память, я бы наверное не стал. Другое дело 64 очка - возможно, столько забивали игроков 10-15 за всю историю
+9
-8
+1
Молодцы, красиво сделали)

Ну по сути, грек свои 60 ещё пробьет не раз, а вот паренёк первое очко уже не заработает никогда, да и вовсе может карьера не двинется
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Яннис: "Отдай мяч, я тебе 1000 таких же куплю"
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Ответ xamer 9
Почему же для всех? Я вот рассуждаю, что был бы я в нба - Ине бы такой мяч был бы не нужен. Ну смешно, одно очко, только если бы это очко за все время в нба было, но парень то хочет конкурировать) И еще раз: приехали в гости все таки, можно и как то уступать хозяину)
Вдумайся в то что ты пишешь, хотя бы на секууундочку, хотя бы на минуууточку
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