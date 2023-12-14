Игроки «Индианы» забрали мяч, чтобы отдать его новичку Оскару Тшибве, который набрал свое первое очко в НБА

Форвард «Бакс» в победной игре с «Индианой» обновил личный рекорд результативности и установил новый рекорд организации.

Адетокумбо отметился 64 очками, 14 подборами, 4 перехватами, 3 передачами и блок-шотом.

После окончания встречи игроки «Индианы» унесли в раздевалку мяч, который по традиции достается установившему рекорд баскетболисту.

Разъяренный грек сначала отправился в подтрибунное помещение, чтобы найти мяч, а затем вернулся на площадку и начал горячо спорить с лидером «Пэйсерс» Тайризом Халибертоном.

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс сообщает, что как объяснил один игрок «Индианы», они забрали мяч, чтобы подарить его новичку Оскару Тшибве – баскетболист реализовал 1 из 2 штрафных бросков и таким образом набрал первое очко в карьере в .

Стоит отметить, что Тшибве выходил на паркет в финале внутрисезонного турнира и так же набрал 1 очко с линии, однако в официальную статистику та встреча не попала, согласно регламенту.