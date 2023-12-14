Игроки «Индианы» унесли с собой мяч, которым Яннис набрал рекордные 64 очка. Разозленный грек пытался найти его
«Милуоки» на своем паркете победил «Индиану» – 140:126.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо обновил личный рекорд результативности и установил новый рекорд организации.
Адетокумбо отметился 64 очками, 14 подборами, 4 перехватами, 3 передачами и блок-шотом.
После окончания встречи игроки «Индианы» унесли в раздевалку мяч, который по традиции достается установившему рекорд баскетболисту.
Разъяренный грек сначала отправился в подтрибунное помещение, чтобы найти мяч, а затем вернулся на площадку и начал горячо спорить с лидером «Пэйсерс» Тайризом Халибертоном.