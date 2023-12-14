Игроки «Индианы» унесли с собой мяч, которым Яннис набрал рекордные 64 очка. Разозленный грек пытался найти его

Теги Индиана Милуоки НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» на своем паркете победил «Индиану» – 140:126.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо обновил личный рекорд результативности и установил новый рекорд организации.

Адетокумбо отметился 64 очками, 14 подборами, 4 перехватами, 3 передачами и блок-шотом.

После окончания встречи игроки «Индианы» унесли в раздевалку мяч, который по традиции достается установившему рекорд баскетболисту.

Разъяренный грек сначала отправился в подтрибунное помещение, чтобы найти мяч, а затем вернулся на площадку и начал горячо спорить с лидером «Пэйсерс» Тайризом Халибертоном.

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6 комментариев
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Легендарному Детроиту припоминают, что убежали, как дети, в подтрибунку после поражения от Буллс, а милая Индиана как воспринимается после этого? Мелко плавают, понять можно: Детроит хотя бы после вылета в сухую в плей-офф, а эти в регулярке смалодушничали.
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Ну чмошный поступок
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Нейсмит что ли обиделся?)) Глупо ))
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Индиана же искала хорошего ТФ? Вот они и идут на хитрости
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Это сиквел прошлогоднего экшона со стремянкой. Там тоже мяч был в центре внимания, который Монтрез свистнул у Янниса.))
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