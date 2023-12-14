Яннис Адетокумбо не верит, что у него настоящий мяч: «Выглядит как новый»

Теги Индиана Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» на пресс-конференции признался, что не верит, что ему достался настоящий мяч с игры с «Индианой» (140:126).

«Без понятия. Не знаю. Ничего не понимаю. У меня есть мяч, но он не выглядит, что им только что играли. Похож на абсолютно новый. Я 35 минут сегодня на паркете был – могу отличить настоящий от другого.

Маме этот все равно отдам, но не думаю, что это тот самый. С шестой игры финала у меня тоже мяча нет. Обидно, конечно. Никогда такого не видел.

Побежал в подтрибунку, потому что знал, что мой мяч у «Индианы». Не думал – я знал, что он у них. Не собирался просто оставить его себе. Дэйм поднялся на 5-ю строчку в истории. После игры предложил Лилларду мяч [, но он отказался]. <...> И я все понимаю, правда. Первое очко в НБА и прочее. Но Дэйм вышел на 5-е место в истории по количеству трехочковых. Обошел Кайла Корвера. Надо остановиться на мгновение и отдать должное одному из великих игроков», – сказал грек.

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2 комментария
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Переживаю за отношения Яниса с мячом больше, чем за свои с женой
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