Яннис Адетокумбо поднялся в тройку лучших в гонке за MVP, Джоэл Эмбиид лидирует

Теги Леброн Джеймс Даллас Денвер Индиана Лейкерс Милуоки Филадельфия Финикс НБА Оклахома-Сити Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Баскетбол

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Центровой «Филадельфии» и действующий самый ценный игрок лиги Джоэл Эмбиид по-прежнему лидирует, тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поднялся в тройку лучших после 64-очкового перфоманса против «Индианы».

Гонка за MVP-2024 от НБА:

1. Джоэл ЭмбиидФиладельфия»; на прошлой неделе – 1)

2. Никола ЙокичДенвер»; 2)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 5)

4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)

5. Лука Дончич («Даллас»; 4)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 7)

7. Тайриз Халибертон («Индиана»; 6)

8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; –)

9. Девин Букер («Финикс»; 10)

10. Леброн Джеймс («Лейкерс»; 9)

4 комментария
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По мне Дончич номер 1. Чуть ли не в одиночку делает результат для Далласа, который высоко в таблице.
+6
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+4
Ответ Jan Paskel
сложно будет. Там американцев начало раздражать, что всякие Йокичи и Антетокумбо берут МВП, а тут ещё один европеец в реальных претендентах.
так эмбиид камерунец-француз, при чем тут американцы?
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