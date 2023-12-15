Яннис Адетокумбо поднялся в тройку лучших в гонке за MVP, Джоэл Эмбиид лидирует

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Центровой «Филадельфии» и действующий самый ценный игрок лиги Джоэл Эмбиид по-прежнему лидирует, тяжелый форвард «Милуоки» поднялся в тройку лучших после 64-очкового перфоманса против «Индианы».

Гонка за MVP-2024 от :

1. (« »; на прошлой неделе – 1)

2. (« »; 2)

3. Яннис Адетокумбо (« »; 5)

4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)

5. Лука Дончич («Даллас»; 4)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 7)

7. Тайриз Халибертон («Индиана»; 6)

8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; –)

9. Девин Букер («Финикс»; 10)

10. Леброн Джеймс («Лейкерс»; 9)