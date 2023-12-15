Яннис Адетокумбо поднялся в тройку лучших в гонке за MVP, Джоэл Эмбиид лидирует
НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.
Центровой «Филадельфии» и действующий самый ценный игрок лиги Джоэл Эмбиид по-прежнему лидирует, тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поднялся в тройку лучших после 64-очкового перфоманса против «Индианы».
Гонка за MVP-2024 от НБА:
1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»; на прошлой неделе – 1)
2. Никола Йокич («Денвер»; 2)
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 5)
4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)
5. Лука Дончич («Даллас»; 4)
6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 7)
7. Тайриз Халибертон («Индиана»; 6)
8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; –)
9. Девин Букер («Финикс»; 10)
10. Леброн Джеймс («Лейкерс»; 9)