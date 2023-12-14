Оказалось, что нужный Яннису мяч все это время был у сотрудника «Милуоки». «Пэйсерс» унесли с собой резервный

Теги Индиана Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Оскар Тшибве Баскетбол

В сети появилось видео, как сразу после сирены об окончании матча «Милуоки» – «Индиана» (140:126) сотрудник «Бакс» подбегает к судье и забирает мяч.

Форвард Яннис Адетокумбо хотел по традиции унести мяч с собой после 64-очкового перфоманса и нового личного рекорда результативности.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл на пресс-конференции объяснил, что мяч, доставшийся новичку Оскару Тшибве, был на самом деле резервным.

Отдал ли сотрудник «Бакс» настоящий мяч Яннису Адетокумбо, пока неизвестно.

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10 комментариев
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>Отдал ли сотрудник «Бакс» настоящий мяч Яннису Адетокумбо, пока неизвестно.
Конечно же нет, он обменялся с Индианой на резервный, чтобы те отдали игровой Оскару Тшибве
+7
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Мяч Шрёдингера
+5
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+5
Теперь топовые комментарии под первой новостью про мяч выглядят комично, конечно )

Как и вся ситуация в целом )
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НБА проводит внутреннее расследование по данному инциденту. Решение о дисциплинарных наказаниях виновных будет озвучено Сильвером в ближайшее время
+2
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Многоходовочка )
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Directed by Robert B. Weide
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Вот это страсти конечно. Щас взял мяч об этом часовой ролик сделает
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Буря в стакане
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Ответ Кирилл
Теперь топовые комментарии под первой новостью про мяч выглядят комично, конечно ) Как и вся ситуация в целом )
Ну да, но пусть будут)
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