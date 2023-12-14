Оказалось, что нужный Яннису мяч все это время был у сотрудника «Милуоки». «Пэйсерс» унесли с собой резервный

В сети появилось видео, как сразу после сирены об окончании матча « » – « » (140:126) сотрудник «Бакс» подбегает к судье и забирает мяч.

Форвард Яннис Адетокумбо хотел по традиции унести мяч с собой после 64-очкового перфоманса и нового личного рекорда результативности.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл на пресс-конференции объяснил, что мяч, доставшийся новичку Оскару Тшибве, был на самом деле резервным.

Отдал ли сотрудник «Бакс» настоящий мяч Яннису Адетокумбо, пока неизвестно.