Оказалось, что нужный Яннису мяч все это время был у сотрудника «Милуоки». «Пэйсерс» унесли с собой резервный
В сети появилось видео, как сразу после сирены об окончании матча «Милуоки» – «Индиана» (140:126) сотрудник «Бакс» подбегает к судье и забирает мяч.
Форвард Яннис Адетокумбо хотел по традиции унести мяч с собой после 64-очкового перфоманса и нового личного рекорда результативности.
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл на пресс-конференции объяснил, что мяч, доставшийся новичку Оскару Тшибве, был на самом деле резервным.
Отдал ли сотрудник «Бакс» настоящий мяч Яннису Адетокумбо, пока неизвестно.
Конечно же нет, он обменялся с Индианой на резервный, чтобы те отдали игровой Оскару Тшибве
Как и вся ситуация в целом )