50 Cent поддержал Дрэймонда Грина, Нуркич ответил строчкой из его песни: «Вперед, малыш, сегодня у тебя день рождения»
Рэпер 50 Cent поддержал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина после бессрочной дисквалификации.
«Этот дурачок мой любимый баскетболист. Не знаю, что с ним не так. Это была ошибка, и я извинюсь за него. Но баскетбол же контактная игра», – написал хип-хоп исполнитель в соцсети.
«Вперед, малыш, сегодня у тебя день рождения», – ответил ему Нуркич, цитируя строчку 50 Cent из песни In Da Club.