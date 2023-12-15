50 Cent поддержал Дрэймонда Грина, Нуркич ответил строчкой из его песни: «Вперед, малыш, сегодня у тебя день рождения»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Рэпер 50 Cent поддержал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина после бессрочной дисквалификации.

«Этот дурачок мой любимый баскетболист. Не знаю, что с ним не так. Это была ошибка, и я извинюсь за него. Но баскетбол же контактная игра», – написал хип-хоп исполнитель в соцсети.

«Вперед, малыш, сегодня у тебя день рождения», – ответил ему Нуркич, цитируя строчку 50 Cent из песни In Da Club.

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3 комментария
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Так Цент извиняется за него и не понимает, что с ним не так, или всё же камон, баскетбол контактная игра, и, видимо, можно хреначить с разворота по морде?
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От «я и Крис Пол - два самых умных игрока в НБА» до «дурачка» от 50Centа за пару недель😂
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Ответ ɔculpa
Так Цент извиняется за него и не понимает, что с ним не так, или всё же камон, баскетбол контактная игра, и, видимо, можно хреначить с разворота по морде?
Скорее всего про контактную игру - это про дисквалификацию на неопределённый срок. Типа, можно было ограничиться пятью матчами
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