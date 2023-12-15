50 Cent поддержал Дрэймонда Грина, Нуркич ответил строчкой из его песни: «Вперед, малыш, сегодня у тебя день рождения»

Рэпер 50 Cent поддержал форварда « » после бессрочной дисквалификации.

«Этот дурачок мой любимый баскетболист. Не знаю, что с ним не так. Это была ошибка, и я извинюсь за него. Но баскетбол же контактная игра», – написал хип-хоп исполнитель в соцсети.

«Вперед, малыш, сегодня у тебя день рождения», – ответил ему , цитируя строчку 50 Cent из песни In Da Club.