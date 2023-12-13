Стив Керр об эпизоде с Грином и Нуркичем: «Я не видел, что там случилось, не могу прокомментировать»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отреагировал на эпизод с участием Дрэймонда Грина и центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.

Грин ударил Нуркича по голове и был удален с неспортивным фолом второй степени.

«Я не видел, что там случилось. Повтор тоже не видел, так что не могу прокомментировать.

Удаление все изменило. Мы хорошо себя чувствовали с Грином на пятерке, растягивали защиту соперника. У нас есть снайперы. Но после этого сочетания изменились. А так мы рассчитывали, что у Стефа будет немного свободы, а Дрэймонд сможет использовать свою скорость.

Мы нуждаемся в нем. Нам нужен Дрэймонд. Он это знает. Мы разговаривали с ним. Ему нужно разобраться с этим, сохранять самообладание и быть на площадке, рядом с товарищами», – заявил Керр.

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10 комментариев
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АХАХАХА, это самый лицемерный тренер в НБА. Как только его даванет Сильвер, Стиви сразу же увидит грубость в отношении Нурка. Стиви, ну ты даешь 🤡🤡🤡
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"С широко закрытыми глазами"
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Ответ Nightyork97
АХАХАХА, это самый лицемерный тренер в НБА. Как только его даванет Сильвер, Стиви сразу же увидит грубость в отношении Нурка. Стиви, ну ты даешь 🤡🤡🤡
А как он должен говорить на публику? В каком-то из видосов, где спрашивали на кого больше орет Керр на тренировках, все игроки гсв говорили - Грин. А тут на прессе он что должен сказать про своего игрока? Да, он полный *** который руинит нам игры? Я понимаю что его слова звучат абсурдно при очевидной вине Грина, но лучше уж так, чем орать как в свое время в Филе тренер и Эмбиид во все трубы орали что Бен руинер и вина поражения лежит только на нем. Если бы Керр во всех послематчевых интервью говорил что Клей и Грин откровенно мешают команде побеждать, он бы этим только ухудшил и без того плачевную ситуацию и ничего не добился, кроме уважения комментаторов на спортсе за правду.
А вот Грину реально уже нужна помощь, когда команде нужно что-то менять и вылазить со дна, он только помогает ее тащить в это самое дно своими неадекватными поступками.
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надо было ему на месте на телефоне показать повтор
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Керр как обычно
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>Спустя пять игр психбольной Грин достает заточку и засаживает её в в бедро Порзингису

Керр: "Я не видел, что там случилось. Повтор тоже не видел, так что не могу прокомментировать"

🥴
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🤡
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Керр уж лучше скажи "no comment", чем так позориться.
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Керр, когда перед его носом Грин наложил кучу: «я не видел, что там случилось, не могу прокомментировать»
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Как не стыдно, эти моменты во время матчей на большом кубе повторяют, все помощники с планшетами бегают, а он врёт и не краснеет
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