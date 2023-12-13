Главный тренер « » отреагировал на эпизод с участием и центрового « » .

Грин ударил Нуркича по голове и был удален с неспортивным фолом второй степени.

«Я не видел, что там случилось. Повтор тоже не видел, так что не могу прокомментировать.

Удаление все изменило. Мы хорошо себя чувствовали с Грином на пятерке, растягивали защиту соперника. У нас есть снайперы. Но после этого сочетания изменились. А так мы рассчитывали, что у Стефа будет немного свободы, а Дрэймонд сможет использовать свою скорость.

Мы нуждаемся в нем. Нам нужен Дрэймонд. Он это знает. Мы разговаривали с ним. Ему нужно разобраться с этим, сохранять самообладание и быть на площадке, рядом с товарищами», – заявил Керр.