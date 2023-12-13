Стив Керр об эпизоде с Грином и Нуркичем: «Я не видел, что там случилось, не могу прокомментировать»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отреагировал на эпизод с участием Дрэймонда Грина и центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.
Грин ударил Нуркича по голове и был удален с неспортивным фолом второй степени.
«Я не видел, что там случилось. Повтор тоже не видел, так что не могу прокомментировать.
Удаление все изменило. Мы хорошо себя чувствовали с Грином на пятерке, растягивали защиту соперника. У нас есть снайперы. Но после этого сочетания изменились. А так мы рассчитывали, что у Стефа будет немного свободы, а Дрэймонд сможет использовать свою скорость.
Мы нуждаемся в нем. Нам нужен Дрэймонд. Он это знает. Мы разговаривали с ним. Ему нужно разобраться с этим, сохранять самообладание и быть на площадке, рядом с товарищами», – заявил Керр.
А вот Грину реально уже нужна помощь, когда команде нужно что-то менять и вылазить со дна, он только помогает ее тащить в это самое дно своими неадекватными поступками.
Керр: "Я не видел, что там случилось. Повтор тоже не видел, так что не могу прокомментировать"
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