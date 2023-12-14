Шэмс Чарания: «Джонатан Куминга может остаться в стартовой пятерке «Уорриорз», когда Дрэймонд Грин вернется»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Шэмс Чарания Джонатан Куминга Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания считает, что форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга может обеспечить себе постоянное место в стартовой пятерке «Уорриорз», если хорошо выступит во время отсутствия Дрэймонда Грина.

«Существует мнение внутри «Уорриорз» и в баскетбольном сообществе, что Стеф Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон уедут вместе в закат. Стив Керр хочет предоставить им такую возможность. Но сейчас он должен принять наилучшее решение для клуба, а значит, идти дальше вместе с Джонатаном Кумингой.

Может ли Куминга сохранить место в стартовой пятерке, когда Дрэймонд Грин вернется? Тысяча процентов», – сказал Чарания.

НБА отстранила Грина на неопределенный срок. Во вторник форвард «Уорриорз» был удален третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.

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1 комментарий
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Это очень глупо "насмерть" привязывать карьеру Стефа к карьерам Грина и Клея. Да, руководство ГСВ хотело красиво завершить эту историю: династия стареет, но не сдаётся, а пытается зайти ещё на один титул. Мы все этого хотели. Увы, не получилось. Грин окончательно сошёл с ума, а Клей окончательно расклеился (извините за скромный каламбур). Но это не значит, что нужно последние годы Карри, который ещё ого-го как может, пускать псу под хвост! Короче, свободу Стефу! Слейте Грина и посадите Томпсона на лавку (будет гундеть - обменяйте в Торонто)!
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