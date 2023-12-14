Шэмс Чарания: «Джонатан Куминга может остаться в стартовой пятерке «Уорриорз», когда Дрэймонд Грин вернется»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания считает, что форвард « » может обеспечить себе постоянное место в стартовой пятерке «Уорриорз», если хорошо выступит во время отсутствия .

«Существует мнение внутри «Уорриорз» и в баскетбольном сообществе, что Стеф Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон уедут вместе в закат. хочет предоставить им такую возможность. Но сейчас он должен принять наилучшее решение для клуба, а значит, идти дальше вместе с Джонатаном Кумингой.

Может ли Куминга сохранить место в стартовой пятерке, когда Дрэймонд Грин вернется? Тысяча процентов», – сказал Чарания.

отстранила Грина на неопределенный срок. Во вторник форвард «Уорриорз» был удален третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.