Стив Керр о дисквалификации Дрэймонда: «Задача не в том, чтобы наказать его, а в том, чтобы помочь ему»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Руди Гобер Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что команда на стороне Дрэймонда Грина, который получил дисквалификацию на неопределенный срок за удар центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича.

В нынешнем сезоне Грин уже получал отстранение на 5 матчей за нападение на Руди Гобера из «Миннесоты».

«Речь идет о помощи Дрэймонду. Это возможность для него сделать паузу, отойти в сторону и как-то поработать над собой, что-то изменить. И это непростая задача. Это не так, что вы просто говорите: «Окей, ждем пять игр, а дальше с ним все будет в порядке». Лига уже сделала это… Ответ не в том, чтобы назначить какое-то количество матчей в виде дисквалификации. Ответ в том, чтобы помочь Дрэймонду.

Речь идет не только о вспышках гнева на площадке. Речь идет о его жизни. Речь идет о человеке, в которого я верю, о ком-то, кого я знаю на протяжении десятилетий, кого я люблю за его преданность. Тот, кто душил Руди Гобера, тот, кто ударил Юсуфа, тот, кто ударил Джордана Пула в прошлом году – это тот парень, которому нужно измениться», – считает Керр.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он просто необучаемый, если он не сделал выводов из дисквала по ходу финальной серии, ухода Дюранта и Пула, то с чего бы вдруг сейчас возьмётся за ум? Опять скажет- "не учите Дреймонда быть Дреймондом", и на этом все и кончится.
+2
0
+2
Может все же хватит защищать Грина Керру, который не только себя разрушает , но и команду где ты тренер
С тебя в конце концов спросят за результат
По моему хоть и не принято сор из избы выносить , но тренер должен иногда и публично высказаться по поступкам своего лидера
А они ужасны
Пусть берет пример с Фила , которому хватало ума и публично высказываться на загулы Родмана
Второй сезон в команде бардак в том числе из-за одного мазафакера, а Стив все по головке гладит …
+4
-3
+1
Ждём документалку «Дрэймонд. Жертва обстоятельств».
+1
0
+1
Ответ melmi
Может все же хватит защищать Грина Керру, который не только себя разрушает , но и команду где ты тренер С тебя в конце концов спросят за результат По моему хоть и не принято сор из избы выносить , но тренер должен иногда и публично высказаться по поступкам своего лидера А они ужасны Пусть берет пример с Фила , которому хватало ума и публично высказываться на загулы Родмана Второй сезон в команде бардак в том числе из-за одного мазафакера, а Стив все по головке гладит …
Да Керр возможно как тренер кончился,когда праймовые Стэф ,Томпсон,Иги и тот же Грин он выигрывал,а сейчас у него не самая плохая команда,а он в зад…це.Еще ЧМ показал его слабость.
+2
-1
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ GORCHITSKY@MAIL.RU
Да Керр возможно как тренер кончился,когда праймовые Стэф ,Томпсон,Иги и тот же Грин он выигрывал,а сейчас у него не самая плохая команда,а он в зад…це.Еще ЧМ показал его слабость.
Поповия уже лет 5 показывает слабость, но его не убирают)
+1
-1
0
Ответ melmi
По моему Керр боится запускать перестройку команды . Томпсон и Грин явно пора на выход ( хоть и легенды клуба , но всему свое время , оба сдали стильно) Затеять перестройку и не факт что Стэф захочет играть в таких Воинах
Согласен
0
0
0
Ответ Danya Black
Поповия уже лет 5 показывает слабость, но его не убирают)
При всем уважении к Попу,он потихоньку превратился в посмешище,надо уходить вовремя…
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий