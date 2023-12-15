Главный тренер « » заявил, что команда на стороне , который получил дисквалификацию на неопределенный срок за удар центрового «Финикса» .

В нынешнем сезоне Грин уже получал отстранение на 5 матчей за нападение на Руди Гобера из «Миннесоты».

«Речь идет о помощи Дрэймонду. Это возможность для него сделать паузу, отойти в сторону и как-то поработать над собой, что-то изменить. И это непростая задача. Это не так, что вы просто говорите: «Окей, ждем пять игр, а дальше с ним все будет в порядке». Лига уже сделала это… Ответ не в том, чтобы назначить какое-то количество матчей в виде дисквалификации. Ответ в том, чтобы помочь Дрэймонду.

Речь идет не только о вспышках гнева на площадке. Речь идет о его жизни. Речь идет о человеке, в которого я верю, о ком-то, кого я знаю на протяжении десятилетий, кого я люблю за его преданность. Тот, кто душил Руди Гобера, тот, кто ударил Юсуфа, тот, кто ударил в прошлом году – это тот парень, которому нужно измениться», – считает Керр.