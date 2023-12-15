Руди Гобер: «Сочувствую Дрэймонду, у него есть проблемы. Забыв о разногласиях, желаю ему все наладить и снова играть»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отреагировал на ситуацию с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином, который дисквалифициован на неопределенный срок за удар Юсуфа Нуркича из «Портленда».

Ранее в этом сезоне Грин уже получал 5-матчевую дисквалификацию за то, что душил Гобера.

«Я сочувствую ему. Мы говорим о человеке, у которого есть какие-то внутренние проблемы, это мешает ему. Если забыть о наших разногласиях и баскетболе, то я могу пожелать человеку лишь решить свои проблемы и вернуться к тому, что мы делаем, выходить на площадку каждый вечер и быть счастливым», – признался Гобер.

Игрок «Вулвз» считает, что жесткие меры со стороны руководства НБА были необходимы, так как Грин своими действиями ставит под угрозу безопасность других игроков. Однако Гобер заявил, что не может высказать свое мнение о том, является ли бессрочное отстранение Грина справедливым из-за неопределенности относительно его продолжительности.

«Я не уверен, что это на самом деле означает, поэтому мне трудно сказать. Мне не хочется, чтобы кто-то сильно страдал. Надо все исправить, решить проблему. Вот и все», – считает француз.

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2 комментария
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Все его жалеют, будто он травмы получает.
Вчера Нуркич, сегодня Гобер
Мне вот интересно, а если бы Грин сломал челюсть (а это вполне могло быть, когда 104 кг атлет как резко бьёт локтём) Нуркичу - тоже бы жалел Грина?
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Ответ АРХАТ
Все его жалеют, будто он травмы получает. Вчера Нуркич, сегодня Гобер Мне вот интересно, а если бы Грин сломал челюсть (а это вполне могло быть, когда 104 кг атлет как резко бьёт локтём) Нуркичу - тоже бы жалел Грина?
наоборот это весело, что люди могут называть его больным на голову завуалировано)
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