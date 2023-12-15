Центровой «Миннесоты» отреагировал на ситуацию с форвардом « » , который дисквалифициован на неопределенный срок за удар Юсуфа Нуркича из «Портленда».

Ранее в этом сезоне Грин уже получал 5-матчевую дисквалификацию за то, что душил Гобера.

«Я сочувствую ему. Мы говорим о человеке, у которого есть какие-то внутренние проблемы, это мешает ему. Если забыть о наших разногласиях и баскетболе, то я могу пожелать человеку лишь решить свои проблемы и вернуться к тому, что мы делаем, выходить на площадку каждый вечер и быть счастливым», – признался Гобер.

Игрок «Вулвз» считает, что жесткие меры со стороны руководства были необходимы, так как Грин своими действиями ставит под угрозу безопасность других игроков. Однако Гобер заявил, что не может высказать свое мнение о том, является ли бессрочное отстранение Грина справедливым из-за неопределенности относительно его продолжительности.

«Я не уверен, что это на самом деле означает, поэтому мне трудно сказать. Мне не хочется, чтобы кто-то сильно страдал. Надо все исправить, решить проблему. Вот и все», – считает француз.