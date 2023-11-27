Дрэймонд Грин заявил, что не сожалеет об инциденте с Гобером, которого он душил по ходу матча

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Клэй Томпсон Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что не сожалеет об инциденте с центровым «Миннесоты» Руди Гобером, на которого он набросился по ходу недавнего матча между командами.

В начале встречи между игроками «Уорриорз» и «Вулвз» возникла потасовка, Грин взял в захват Гобера, который в тот момент оказался рядом с Клэем Томпсоном.

Дрэймонд был наказан 5-матчевой дисквалификацией.

«В моей жизни нет места сожалениям. Я буду приходить на защиту товарища по команде всякий раз, когда у меня будет такая возможность.

Для меня важно то, что чувствуют люди, которые мне важны, это приоритет. Как себя чувствуют такие люди, с чем им приходится иметь дело – для меня это все», – заявил Грин.

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10 комментариев

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boller_73
Грин это из категории "заткнись и стучи мячом"
+10
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Undrey
что и следовало доказать)
+10
-3
+7
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Т Le
В недавнем камеди шоу про Грина, шутка была в том, что он сожалеет, но сделает это снова. Феноменально.
+7
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Лиллард унижатель!
Душил, душу, буду душить!
+8
-3
+5
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Я из Ленинграда.
....Извинился перед командой,но не сожалеет....Что же у него с головой?...И что от него ещё ждать? С 16 года ,так ничего и не понял.
+4
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Kikir
Да заткнет уже его Лейкоб или Керр в конце то концов?
+3
-2
+1
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Сергей Пузанков
Ответ Kikir
Да заткнет уже его Лейкоб или Керр в конце то концов?
Заткнуть 4-х кратного чемпиона, участника матчей звёзд, дпоя, будущего члена зала славы? Затыкать надо было 8 лет назад, сейчас в этом нет смысла.
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Kikir
Ответ Сергей Пузанков
Заткнуть 4-х кратного чемпиона, участника матчей звёзд, дпоя, будущего члена зала славы? Затыкать надо было 8 лет назад, сейчас в этом нет смысла.
9-и кратный, к тому же твой босс может легко это сделать. Ну и как бы Грин уже экс-участник МВЗ, и экс дипой.
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