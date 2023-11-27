Форвард « » признался, что не сожалеет об инциденте с центровым «Миннесоты» , на которого он набросился по ходу недавнего матча между командами.

В начале встречи между игроками «Уорриорз» и «Вулвз» возникла потасовка, Грин взял в захват Гобера, который в тот момент оказался рядом с .

Дрэймонд был наказан 5-матчевой дисквалификацией.

«В моей жизни нет места сожалениям. Я буду приходить на защиту товарища по команде всякий раз, когда у меня будет такая возможность.

Для меня важно то, что чувствуют люди, которые мне важны, это приоритет. Как себя чувствуют такие люди, с чем им приходится иметь дело – для меня это все», – заявил Грин.