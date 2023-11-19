В шоу Saturday Night Live показали пародию на Дрэймонда Грина
В американском скетч-шоу Saturday Night Live вышла пародия на форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который был дисквалифицирован на пять матчей за удушающий прием против центрового «Миннесоты» Руди Гобера.
– Спасибо за возможность принести публичные извинения.
- Окей, значит, вы сожалеете?
– Черта с два! Мне не терпится снова это повторить.
Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране."
э, алё, санкции вроде против России, а для европы видосы закрывают 🤭