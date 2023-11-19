В шоу Saturday Night Live показали пародию на Дрэймонда Грина

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Баскетбол - видео Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

В американском скетч-шоу Saturday Night Live вышла пародия на форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который был дисквалифицирован на пять матчей за удушающий прием против центрового «Миннесоты» Руди Гобера.

– Спасибо за возможность принести публичные извинения.

- Окей, значит, вы сожалеете?

– Черта с два! Мне не терпится снова это повторить.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Слишком адекватный для Дрэймонда Грина, а так забавно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quznez
"Видео недоступно
Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране."
э, алё, санкции вроде против России, а для европы видосы закрывают 🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kikir
Ответ noke
Да уж, сценаристов для шоу вообще, похоже, не осталось. Коклюшкина что-ли пригласили бы хоть. Всяко смешнее было бы.
Весь то ролик смотрели? Там очень хорошо подметили все его косяки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий