В шоу Saturday Night Live показали пародию на Дрэймонда Грина

В американском скетч-шоу Saturday Night Live вышла пародия на форварда « » , который был дисквалифицирован на пять матчей за удушающий прием против центрового «Миннесоты» .

– Спасибо за возможность принести публичные извинения.

- Окей, значит, вы сожалеете?

– Черта с два! Мне не терпится снова это повторить.